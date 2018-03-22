央行利率近期走向 兩大智庫看法分歧

2018-03-22 22:11 中央社 台北22日電



毫無意外的，中央銀行維持利率連七凍，對於央行利率政策未來動向，元大寶華綜合經濟研究院院長梁國源認為，央行短期內不會有動作，台經院景氣預測中心主任孫明德則預期最快下半年升息。

中央銀行今天召開今年第一季理監事聯席會議，宣布利率「連7凍」維持不變，重貼現率仍為1.375%、擔保放款融通利率1.75%、短期融通利率3.625%。

對於央行利率連七凍，元大寶華以及台灣經濟研究院兩大智庫都認為與預期相符，但對央行未來利率動向的看法則截然不同。孫明德預期最快下半年就可看到央行升息，梁國源則認為，央行今年升息的可能性不高。

孫明德表示，央行利率連七凍本來就在預料之中。央行利率動向要看物價以及美國動向，而扣除2月因春節因素造成的物價增速竄升至2%後，整體台灣物價仍穩定，另外，美國目前利率來到1.5%至1.75%間，與台灣的1.375%沒有差距很大，就利差以及物價來看，央行現階段沒有升息的理由。

對於央行未來利率政策，孫明德分析，美國最快要到第3、4季利率才會到2%，屆時才有機會讓央行利率政策做出不同的決策，意即央行最快下半年才可能升息。

對於央行利率政策，梁國源則指出，物價以及景氣是央行考量利率政策的兩大指標，但就目前通膨溫和、國際經濟前景仍存在不確定因素的情況看來，不僅上半年看不到央行升息的動作，下半年升息的機率也不會太高。

至於匯率政策，梁國源從新台幣名目有效匯率指數（NEER）的36個月移動平均線分析，認為從NEER的36個月移動均線來看，目前新台幣處於盤整格局，且看起來不太可能觸及上下緣，而根據歷史經驗，當央行在匯市會有比較明顯的動作是在NEER的36個月移動平均線觸及上下緣時。

梁國源強調，新台幣NEER的36個月移動平均線近期呈盤整態勢且沒有偏離中線值太多，預估央行在匯率上不會有明顯的動作。

不過，台經院則認為匯率是央行的首要任務。孫明德表示，匯率近期波動較大，加上美國的貿易保護主義措施，兩大因素都對出口商造成較大壓力，所以央行現階段對匯率比較重視，每天關注匯率波動，不要讓匯率波動太大，畢竟新台幣匯率急升、急貶都不是好事。