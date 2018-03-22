國泰世華大幅吃進外幣放款 淨利差連升5季度

2018-03-22 20:47 聯合報 記者 聯合報 記者 孫中英 ╱即時報導



國泰金控今天(22日)舉行法說會。針對法人關切的股利問題，國泰金控總經理李長庚說，今年股利配發率會考慮「投資人現金回報需求，公司資本結構強化需求，參考同業發放情況」等3個標準，會在4月董事會中討論後決定。

國泰金控在法說會中公布，今年9號公報(IFRS9)開帳的淨值調整數，國泰金財務長陳晏如表示，整體金控影響數為358億，其中國泰人壽淨值增加326億，國泰世華銀行增加32億元。另外因為稅法修改，營業稅率調高，今年1月，國泰金控認列33億元的遞延所得稅利益，已在第1季入帳。

由於台灣利率始終維持「低檔」，許多銀行「淨利差(NIM)」頻頻探底。但國泰世華「淨利差」已連續5個季度走揚，去年第 4季提高至1.18%，較谷底時的1.05%，上升13個基本點(bp)。國泰世華銀行資深副總鄧崇儀表示，淨利差上升，主要是國泰世華持續調整放款結構，去年國泰世華降低高達5成、利率較低的「政府和公營事業放款」，但大幅增加外幣放款。到去年底，國泰世華銀行外幣放款2240億台幣、占全行放款15.8%，鄧崇儀表示，外幣放款大多都是美元，國泰世華將繼續拉高外幣放款占比，以提高利差收益。

法人關切國泰世華海外獲利情況。鄧崇儀表示，若以利息、手續費收入來看，國泰其他同業不太一樣，獲利占比最高的是「新加坡分行」，主因當地有非常多的大型聯貸案，其次是香港、第三是中國分行。

至於國泰世華有無興趣跨足「純網銀」，李長庚說，國泰世華有團隊在研究，但金管會規定還沒出來，要等相關規定都確認之後再說。至於是否有LINE等社群媒體找國泰合作？李長庚說，「有各種可能性」，因為金管會要求「產金分離」，若社群媒體跨足金融業，持股會受限，金管會應該也希望社群媒體能找金融業合作。

近期金管會關切壽險業海外投資比重，並要求南山、富邦、台壽、國泰及新光人壽5大公司，進行海外投資部位壓力測試。國泰人壽資深副總經理林昭廷說，國泰以行銷分期繳保單為主，因為不是以「賣躉繳保單」為主，所以資金去化壓力比較小，但外幣保單銷售增加，國外投資部位就會增加。

林昭廷說，目前國壽45%海外投資上限，還有2個百分點的空間可以增加，國壽國際板債券持有部位，到去年底，約2500到2700億台幣。