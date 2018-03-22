影／楊金龍：比特幣最易受操縱 泡沫最大

2018-03-22 20:42 經濟日報 記者 經濟日報 記者 葉思敏 ╱即時報導



虛擬貨幣近年成為當紅話題，但也存在許多問題，引發市場高度關注。央行總裁楊金龍，今(22)日在央行理監事會後記者會，特別點出比特幣的問題，但他對「區塊鏈」技術，持比較肯定的態度。