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中國移動去年淨利潤5,354億元 增5.1%

2018-03-22 15:04聯合報 記者蔡敏姿╱即時報導

中國移動今（22）日發布2017年財報，營收人民幣7,405億元（約新台幣3.4兆元），增長4.5%；淨利潤為人民幣1,143億元（約新台幣5,354億元），增長5.1%。

中國移動表示，2017年，通信服務收入為人民幣6684億元，增7.2%；移動電話客戶達8.87億戶，淨增3830萬戶；有線寬頻客戶達1.13億戶，淨增3,506萬戶。

中國移動2017年淨利潤為人民幣1,143億元（約新台幣5,354億元），增長5...
中國移動2017年淨利潤為人民幣1,143億元（約新台幣5,354億元），增長5.1%。（照片／百度圖庫）
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