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獨家／卡管事件 管中閔：台灣學術界絕無僅有的政治恐攻

投顧：美國今年升息三次機率高 明年有加速跡象

2018-03-22 12:08經濟日報 記者周克威╱即時報導

FOMC（美國利率決策會議）今（22）日凌晨宣布，如預期升息一碼至1.50~1.75%，利率預估點陣圖維持今年升三碼空間，保留今年政策彈性，惟調高明後年利率預估中位數，暗示2019、2020年升息步調或略為加快。

台新投顧協理李政剛表示，雖美股略偏鷹派反應，其實在會後記者會中，主席鮑爾試圖淡化點陣圖涵義，並提及能容忍通膨短暫高於2%的目標，且會將稅改、財政、及對外貿易等因素納入考量。

鮑爾的言論保留政策操作彈性，後續Fed動向仍須視經濟數據表現及官員態度，維持今年Fed將升息三~四次看法。

本次FOMC會議再次肯定基本面強勁，除在聲明中提及近月經濟展望已增強，同時將今明兩年美國GDP成長預估分別由2.5%、2.1%調升至2.7%、2.4%；明後年核心通膨則由2.0%調升至2.1%。鮑爾也在記者會中延續聽證會以來經濟樂觀論調。

在經濟持續復甦、通膨溫和回升下，可望持續支撐股市有較佳表現，後續可留意4月第1季財報行情，惟全球貿易問題再成焦點，料市場波動度仍高，建議穩健投資人核心部位持續以平衡多元方式布局全球及新興市場、積極投資人布局中國A股、保守投資人布局新興債。

白宮官員昨日表示，川普將宣布針對中國智慧產權採取的貿易措施，包含課稅及限制中資企業在美投資。雖看短期全面貿易戰開打機率仍低，惟研判小型貿易戰機率升高，美中貿易戰升溫之際，預料中國A股、美國小型股相對表現較佳，建議可適度逢低布局。

通膨升息A股
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