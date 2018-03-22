金管會主委顧立雄：金金分離 公股不適用

2018-03-22 10:11 聯合報 記者 聯合報 記者 孫中英 ╱即時報導



金管會主委顧立雄今天（22日）在立法院財委會答詢時表示，他推動的「金金分離」，有個兩層次，一是企業集團不能持有多家金融業董事席次，但「會排除政府持股」，即公股銀行不在「金金分離」規範範圍內，財政部持有的公股銀行，仍可由財政部指派代表，但宜由外部人擔任 。

第二是用循序漸進方式「提升自然人董事席次」。顧立雄說，銀行業董事席次除專業董事，還有獨董、及獨董之外的專業董事，他說，金管會會規定、例如「1兆資產以上的銀行或金控」，這些公司的「專業董事比率要上升」，且不能用法人董事方式來當選，即「專業董事須是自然人董事」。

顧立雄說，他所謂「循序漸進」推動，並沒有馬上「全然排除法人董事代表」，但「會將自然人董事比重提升」。但考慮台銀和土銀是百分之百國家持股，因此，會考慮排除。也就是說，提高專業董事須是自然人比率部分，「除了台銀土銀之外」，其他公股也希望能由自然人來擔任，像兆豐等公股規模就比較大，應該調高專業董事比重。