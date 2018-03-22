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挺青年 台銀推學貸戶申請青安貸款開辦費減半

2018-03-22 06:00聯合報 記者沈婉玉╱即時報導

為善盡社會責任，配合政府政策，協助經濟發展，台銀表示，將推出就學貸款戶申貸「公股銀行青年安心成家購屋優惠貸款」的開辦費減半措施，協助學貸戶成家，並強化分層行銷。

政府為照顧經濟弱勢家庭之學生，協調台銀等銀行開辦就學優惠貸款，多年來已經嘉惠莘莘學子無數。為落實政府德政，台銀均全力配合，期勉所有申貸學生皆能順利完成學業，奠定良好基礎，未來投入職場貢獻所學，進一步回饋國家與社會。

民眾申辦就學貸款情形。本報資料照片
民眾申辦就學貸款情形。本報資料照片
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台銀學貸弱勢家庭
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