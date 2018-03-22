國泰金富邦金今年股利政策 法人預期不低於去年

2018-03-22 06:00 聯合報 記者 聯合報 記者 孫中英 ╱即時報導



金融業龍頭、國泰金控今天舉行法說會，富邦金控接續在明天舉行法說會。法人聚焦兩大金控股利政策，由於國泰金和富邦金去年都發出2元現金股利。市場預期，兩大金控今年股利發放「應都不會低於去年」，兩家金控很有可能連續第3年發出至少2元、甚至更高的現金股利。

依照往例，國泰金和富邦金控都會在4月董事會中才會決定股利政策，有趣的是，去年兩大金控甚至選在同一天公布股利政策(且都是2元現金股利)。

法人指出，國泰金及富邦金控去年都配發現金股利2元，以去年股價來看 ，兩大公司當時的股息殖利率都在4%左右。不過，富邦金及國泰金2016年每股盈餘都較2015年衰退，去年股利發放卻維持前一年度的2元水準，代表「股利配發率」都上升，回饋股東誠意十足。

去年兩大金控獲利都回溫，國泰金去年稅後EPS4.48元，富邦金去年EPS更高達5.15元，今年股利如何發放，令人好奇。但金控本身其實沒錢，必須靠各子公司盈餘上繳才有能力發股利，但子公司上繳資金前得東扣西扣，即依法須提列法定盈餘公積之後才能上繳，最後金控能收到多少資金，要打個問號。