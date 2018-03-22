豪車貸款最高可借700萬 大牛小牛瑪莎拉蒂都會借

2018-03-22 06:00 聯合報 記者 聯合報 記者 孫中英 ╱即時報導



台灣人愛開好車，原先多數銀行「聊備一格」的車貸業務，近年已起死回生。銀行說，雖然車商融資公司幾乎「霸占」國產車車貸市場，但「中大型」進口車，反而因為未被融資公司壟斷，放款業務欣欣向榮。近年因為汽車越來越高級，銀行車貸放款也越做越大，最高可借到700萬元，跟買房子借房貸額度已差不多。

銀行車貸放款市場，台新銀行目前獨占鰲頭，外商銀行中的星展銀行近年也加入廝殺，本土的陽信銀行，也在車貸市場頗有分量，3家銀行車貸放款年利率，新車約2.88%起，一般可借5年，星展銀提供最長可貸到7年。

銀行說，一般自用小客車貸款，銀行搶不過車商，近年銀行業多著墨在「中大型車輛」，尤其「雙B」車貸業務，就越做越大。至於頂級名車、各式超跑，也有車主會來借款，是車貸「新興放款」市場。星展銀行曾放款給瑪莎拉蒂車主，陽信銀行車貸抵押品，還曾出現過藍寶堅尼的「大牛和小牛」。

銀行車貸主管說，過去1年大概只有1、2台「超跑」來借款，現在因為不少超跑品牌都「壓低」入門款車價到200、300萬元，因此，平均1個月就可以做1、2台超跑車貸生意。

既然已有能力買「豪車」，幹嘛還來借錢？答案很簡單，因為利率實在太低了，不借白不借。銀行說，目前新車放款利率僅2到3%多，這個利率成本對高資產者來說，根本不是問題。因為有錢人資金運用管道多元，買個股票殖利率都有4到5%，已高過車貸借款利率，高資產族自然會考慮抵押名車借款，因為將資金用在其他地方生財，可能賺更多。

也有豪車車主，是以「租賃」方式開好車，除了省錢，還可節稅。租賃業者指出，許多超跑車主，會以「公司」名義租車，透過公司行號每月支付的租車費用，依法可提列營業費用抵稅，有節稅效果。銀行說，這筆租、購車費用，有些人會以公司名義再向銀行辦車貸融資，將買車資金留下來，另做他用。