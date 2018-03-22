推動綠色債 櫃買中心奪國際大獎

2018-03-22 00:04 經濟日報 記者 經濟日報 記者 王奐敏 ／台北報導



2018年國際綠色債券先鋒頒獎典禮於20日在倫敦舉辦，櫃買中心獲頒「2017年綠色債券交易所（Exchanges introducing new listing guidelines in 2017）」獎項與認證。

綠色債券先鋒獎項委員會於2016年由氣候債券倡議組織（CBI）與倫敦證券交易所集團共同設立，每年針對綠色債券有特殊貢獻之國家、機構或商品進行評選與頒獎，為國際間綠色債券的最高榮譽指標。

CBI同時也是國際間最具代表性與影響力的綠色債券市場推動機構之一，CBI發布的氣候債券標準（CBS）已成為國際上共通認可的市場準則。

本次與櫃買中心同時獲獎的機構，還有義大利交易所以及南非約翰尼斯堡交易所。

櫃買中心董事長陳永誠於CBI官網發表獲獎感言時指出，非常榮幸獲此獎項，櫃買中心致力於推動綠色債券市場發展，希望在推動經濟發展的同時也能兼顧環境保護，並願為全球綠色債券市場貢獻與分享經驗。

為配合政府推動綠色金融政策及「五加二」產業發展，櫃買中心去年4月推出綠色債券制度，推廣至今已有顯著成效。

不到一年時間，國內已經發行13檔綠色債券，發行總額達373億元，發行人涵蓋本國銀行、外國銀行及國內生產事業等三大群體，隨著國內離岸風電的建設與投資，未來可望吸引外商銀行在台分行及外國綠能企業直接參與新台幣綠色債券的發行，推升國內綠色債券市場快速成長。