櫃買中心 宣導打擊資恐

2018-03-22 00:04 經濟日報 記者 經濟日報 記者 王奐敏 ／台北報導



證券商防制洗錢及打擊資恐實務說明會，證期局主任秘書簡宏明（左二）、櫃買中心副總經理黃炳鈞（左一）、證券商公會理事長簡鴻文（中）、防制洗錢及打擊資恐工作小組召集人許道義（右二）及證券商公會秘書長莊太平（右一）合影。 櫃買中心／提供 分享 facebook

為強化證券商防制洗錢及打擊資恐業務執行能力，櫃買中心與證券商公會於3月20日共同舉辦「證券商防制洗錢及打擊資恐實務說明會」，對證券商負責防制洗錢及打擊資恐業務相關人員說明實務執行上的常見缺失，以及國內、外曾發生的洗錢案例分享，有逾200位證券商從業人員參與。

證券商公會理事長簡鴻文於表示，我國在1997年即加入亞太防制洗錢組織（APG），也是創始會員國之一，在去年底雖脫離了追蹤名單，但今年第4季APG的第三輪評鑑才是最重要關鍵。

為協助業者因應及落實防制洗錢及打擊資恐的規範，證券商公會於2013年底成立「強化防制洗錢及打擊資助恐怖主義機制工作小組」，協助業者處理執行防制洗錢及打擊資恐所遇到的困難，並建議主管機關適度調整相關法規，積極扮演主管機關與證券業者針對防制洗錢及打擊資恐議題的溝通橋樑。

未來工作重點，將持續辦理宣導，並透過證券商的管道及其他宣導場合，加強對一般投資人防制洗錢及打擊資恐觀念的宣導、研議訂定證券商防制洗錢及打擊資恐最佳實務守則，委請學者、專家做「疑似洗錢或資恐交易態樣系統監控的研究」等，協助證券同業落實相關規定。

證期局主任秘書簡宏明強調，證券商所營業務為防制洗錢及打擊資恐不可或缺的一環，也是主管機關未來監理重點事項，希望藉由宣導說明會提升證券商業務執行；櫃買中心副總經理黃炳鈞則期勉與會業者，對於防制洗錢及打擊資恐業務持續精進，全力準備今年11月APG的評鑑，也希望主辦單位安排的講師與課程，能有助於提升證券商的執行成效。

金管會檢查局科長曾明東講解證券商執行反洗錢及反資恐業務的重點事項，並分享查核個案中有關內控、風險評估、客戶審查、帳戶及交易持續監控之缺失。士林地方法院檢察署主任檢察官邱智宏則就「證券商防制洗錢及打擊資恐專題」，以近期銀行的受罰事件，分析國際反洗錢反資恐的發展趨勢。