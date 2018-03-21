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台塑化尾盤下殺 證交所：確定法巴證券錯帳所致

遠銀無障礙網銀 取得標章認證

2018-03-21 19:08聯合報 記者孫中英╱即時報導

遠東銀行今天宣布，取得「無障礙網銀標章」，透過專屬無障礙朗讀軟體輔助機器、點字機以及「響應式網頁設計(Responsive Web Design)」，以鍵盤按鍵取代滑鼠，讓視障用戶可輕鬆登入網銀且順暢閱讀網頁，體驗無障礙、無斷點的數位金融服務。

遠銀數位金融事業群副總戴松志表示，無障礙網銀，除提供基本的「朗讀軟體和點字機」外，所有的設計還須適用於各種電腦規格，例如無論使用者的電腦是否可讀取Java Script網頁，都必須可以使用。戴松志表示，當視障者進入遠銀網頁時，電腦將依序進行語音誦讀，若按快捷鍵會自動到下一區塊，並以語音讀出下一區塊內容，透過快捷鍵和網站定位點，讓使用者無需將網頁從頭聽到尾，按一下快捷鍵即能知道網頁重點內容，並快速找到所需服務。

戴松志表示，遠銀建置無障礙網銀並通過檢測，取得無障礙標章後，未來還將推出「無障礙ATM服務」，提供視障人士更全面無障礙金融服務體驗。

另外，遠銀在今年過年時推出「Happy發紅包」，客戶可透過遠銀APP發紅包，串接LINE接收紅包，客戶反應頗佳。遠銀表示，金融服務就是要「生活化和趣味化」，可大幅增加客戶使用意願，還能拉近客戶對數位金融服務的距離，未來遠銀會將此功能(發紅包就是轉帳功能)延伸到更多日常生活所須，例如「發送結婚禮金、生日禮金、或彌月禮金」等，都可透過APP發送，增添金融與客戶生活的連結度。

遠東銀行今天(21日)宣布，取得「無障礙網銀標章」。圖／遠東銀行提供。
遠東銀行今天(21日)宣布，取得「無障礙網銀標章」。圖／遠東銀行提供。
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遠銀紅包數位金融
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