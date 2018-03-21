遠銀無障礙網銀 取得標章認證

2018-03-21 19:08 聯合報 記者 聯合報 記者 孫中英 ╱即時報導



遠東銀行今天宣布，取得「無障礙網銀標章」，透過專屬無障礙朗讀軟體輔助機器、點字機以及「響應式網頁設計(Responsive Web Design)」，以鍵盤按鍵取代滑鼠，讓視障用戶可輕鬆登入網銀且順暢閱讀網頁，體驗無障礙、無斷點的數位金融服務。

遠銀數位金融事業群副總戴松志表示，無障礙網銀，除提供基本的「朗讀軟體和點字機」外，所有的設計還須適用於各種電腦規格，例如無論使用者的電腦是否可讀取Java Script網頁，都必須可以使用。戴松志表示，當視障者進入遠銀網頁時，電腦將依序進行語音誦讀，若按快捷鍵會自動到下一區塊，並以語音讀出下一區塊內容，透過快捷鍵和網站定位點，讓使用者無需將網頁從頭聽到尾，按一下快捷鍵即能知道網頁重點內容，並快速找到所需服務。

戴松志表示，遠銀建置無障礙網銀並通過檢測，取得無障礙標章後，未來還將推出「無障礙ATM服務」，提供視障人士更全面無障礙金融服務體驗。