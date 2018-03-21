玉山啟動日本跨境e指購

2018-03-21 02:37 經濟日報 記者 經濟日報 記者 楊筱筠 ╱台北報導



玉山銀行總經理黃男州(中)、NTT DATA本部長有馬勲(左二)以及香草航空副社長山室美緒子(右二)共同出席「玉山日本跨境e指購」記者會。 玉山銀行/提供 分享 facebook 台灣旅日人次過去六年中成長四倍。看好此趨勢，玉山銀行繼2月中與日本最大資訊系統商NTT DATA啟動行銷跨境合作，昨（20）日NTT DATA更特地來台與玉山銀行共同舉辦記者會，一同宣布啟動「玉山日本跨境e指購」服務，第一家上線商戶即是國人旅日時常搭乘的日籍香草航空。這樣的合作模式不僅符合法令規範，更提供消費者在信用卡以外的支付方式，能夠創造消費者良好的購物體驗，以及提升商戶的銷售業績。

4月上旬起，在香草航空官方網站購買國際航線機票且單筆未滿新臺幣2萬元，即可選擇全家便利商店或7-ELEVEN超商繳費服務，先上網預訂再於24小時內憑繳費代碼至超商繳費，享有更便利的日本消費體驗，繳費後顧客將從預留的電子信箱中收到電子機票。

玉山銀總經理黃男州強調，期待「玉山日本跨境e指購」能讓台灣消費者在旅日規劃及消費上擁有多元便利的支付體驗，未來不僅將推出跨境網購轉帳付款服務，也將有更多日本商戶加入「玉山日本跨境e指購」，不論是線上購物或是到日本當地線下O2O消費，消費通路將遍及航空、一般零售、藥妝、電器及百貨業等。

NTT DATA集團規模及實力位於全球IT行業前十名，是協助日本當地銀行、信用卡等公司金融服務的資訊系統商。NTT DATA執行役員兼IT Service・Payment事業本部本部長有馬勲表示，玉山銀行不僅是台灣在數位金融服務領域的領航者，也是台灣首家獲得跨境電子支付業務許可的銀行，我們充分感受到玉山對於創新的挑戰精神，能為訪日台灣人提供日常所熟悉的付款方式，服務沒有信用卡的年輕或偏好超商付款的消費者，以較優惠的手續費在日本電商網站上安排預訂和購物。

香草航空副社長山室美緒子說明，為了讓台灣旅客付款更方便，香草航空將成為台灣首家可在便利商店代收付款的日籍航空公司，4月上旬起旅客將可在全家便利商店和7-ELEVEN，使用現金支付機票費用。希望藉由多元的付款方式，讓台灣的旅客購買機票更輕鬆，促進更多的台日交流。