台銀今年營運 力拚四千金

2018-03-21 02:37 經濟日報 記者 經濟日報 記者 吳苡辰 ／台北報導



台灣金控董事長呂桔誠昨（20）日表示，台灣金控在去年成功達成業績「三千金目標」後，看好房市發展並建立穩健收益，今年新承做房貸要達到1,000億元，要達成「四千金目標」。

經濟日報提供 分享 facebook 台灣金控集團昨日舉辦新春記者聯誼會，呂桔誠表示，核心子公司台銀2017年盈餘再突破百億、各項業務均保持業界領先地位，並成功培育「三千金」：包括吸收等值新台幣1,000億元的美元存款、主辦聯貸案累計達1,000億元，及推出危老更新重建優惠專案貸款額度1,000億元。其中主辦聯貸市占率達43.5%，再度蟬聯主辦行及管理行雙料冠軍，居國內銀行之首。

台銀今年除「複製」三千金目標外，將再新增第四千金，即新承做房貸金額達到1,000億元，創下近五年來最高設定目標，台銀目前房貸餘額約5,500億元，以內部每月60億至70億元還本金額推估，今年淨增加可在300億至400億元左右。

呂桔誠強調，這是重要的策略性目標，房貸業務對銀行而言，風險相對小且收益穩定，當客戶向台銀申辦房貸，期間長達20年，也會連帶引入壽險、產險、信用卡等相關業務。

展望今年的房市，呂桔誠以「穩健」兩個字形容，並指房貸是具有風險良好的資產，希望能夠進一步去建立「基礎」部位，讓房貸變成核心放款業務，擴大承做量。

展望2018年，呂桔誠預期全球經濟溫和復甦，先進及新興市場需求升溫，帶動提振國內出口及國內景氣，金融業商機可期。