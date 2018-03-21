金管會：專業董事 須全是自然人

2018-03-21 02:37 經濟日報 記者 經濟日報 記者 邱金蘭 ／台北報導



金管會擬從專業董事規定推動自然人董事，考慮要求銀行、金控專業董事必須全是自然人董事，對於資產規模上兆元的大型金控、銀行，專業董事比率將再提高，受影響最大。

經濟日報提供 分享 facebook 根據金管會資料，到去年底止，資產規模上兆元銀行有15家，金控有14家。

自然人董事不像法人董事可隨時改派，有助落實經營權與所有權分開，強化公司治理，大股東經營權結構多少會受影響。

金管會主委顧立雄昨（20）日表示，有關推動自然人董事的作法，4月會對外說明，原則上會循序漸進。有一定資產規模的開始，然後有一個比較加強的要求，也是思考方向；資產規模1兆元是一個蠻好的界線。