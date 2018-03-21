證期業新規 須設資安人員

2018-03-21 02:37 經濟日報 記者 經濟日報 記者 邱金蘭 ／台北報導



繼銀行、金控及保險業後，金管會昨（20）日發布將預告修正證券期貨內控規定，要求資本額200億元以上證券期貨業，須設資安專責單位、資安主管及至少兩名資安人員，資本額100億元以上則須設資安主管及至少兩名資安人員。

根據金管會資料，目前資本額200億元以上的證券期貨業有三家，都是證券商，包括元大、凱基及群益；至於資本額100億元到200億元的，則有六家券商。

金管會證期局副局長周惠美表示，金管會已研修「證券暨期貨市場各服務事業建立內部控制制度處理準則」修正案，近日內將辦理預告。

重點包括，應將檢舉制度納入內部控制制度範圍，對於資安方面，則依資本額大小採分級規定，共分四級，包括資本額200億元以上、100億元到200億元、40億元到100億元、40億元以下，分別作不同的規範。

40億元到100億元部分，須設資安主管及至少一名資安人員，共有11家券商及兩家證金公司；其他的證券期貨事業，就都屬40億元以下者，須設至少一名資安人員。

除此，證券交易所、櫃檯買賣中心、期貨交易所及集保結算所等周邊單位，金管會則規定，應設資安專責單位、主管及必要資安人員。

此外，金控及銀行內控規定已完成預告，金管會表示，預計3月底發布，由於檢舉制度等均有六個月的緩衝期，預計9月底前全部須達標。