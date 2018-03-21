上任僅一年...楊棋材辭三商壽總座

2018-03-21 02:37 經濟日報 記者 經濟日報 記者 葉憶如 ／台北報導



三商美邦人壽昨（20）日輸入重大訊息表示，總經理楊棋材因個人生涯規畫考量請辭，該人事異動案已提報董事會並獲得同意，總經理一職由行銷長張財源執行副總代理，並將以最短時間覓得合適的繼任人選，楊棋材2017年3月下旬才升任總經理，短短約一年時間辭任，頗令外界訝異。

楊棋材自民國94年加入三商美邦人壽，歷經投資長、財務長等職務。加入三商美邦人壽之前，曾任第一金融管理顧問公司、第一創業投資公司總經理，進入三商美邦人壽後，協助該公司建立投資團隊，歷經副投資長、投資長及財務長等職務歷練，在此期間完成該公司取得信用評等、股票上市及多次達成募資的目標，於投資實務、投資管理及財務會計等領域都有很豐富的經驗，此外，他也具有經營管理博士學位，是學術與實務皆優的經理人。

受到匯兌成本拉高影響，三商壽去年自結第4季單季轉虧，但全年每股稅後盈餘1.71元，仍是十年新高。且106年第3季晉級「兆元企業」，成為國內第七個資產突破兆元的壽險公司。公司表示，未來仍將持續專注於壽險本業的提升與實踐企業社會責任，並以「一句承諾 一生的朋友」的服務精神提供優質的保戶服務，朝向「最能創造價值的專業壽險公司」的目標邁進。

三商壽還未公布去年詳細的資產負債表與損益表，不過法人預期，該公司去年底備供出售金融資產未實現獲利有機會高於第3季的10.85億元。

三商壽去年第4季整體資產配置與前一季差距不大，個別資產投資比重變動，都在1個百分點內；亦即海外投資占比仍逾六成，其中最大來自國外固定收益，國內固定收益部分也有10~15%。