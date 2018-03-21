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國民經濟信心轉趨保守

2018-03-21 02:37經濟日報 記者葉憶如／台北報導

國泰金融集團昨（20）日發布3月國民經濟信心調查結果，民眾對物價上漲預期指數創2012年6月以來新高，通膨預期上升與貿易戰衝擊，讓民眾對經濟信心與股市樂觀情緒同步小跌，尤其股市的風險偏好指數連續兩個月下滑至-2.7，顯示未來半年的資金行情恐受部分壓抑。

經濟日報提供
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國泰金調查，3月經濟信心調查，有28.8%認為未來半年景氣維持不變占最多，但預估稍有變差的民眾也有28.6%，二者差距極微。國泰經濟研究處協理陳欽奇表示，民眾對近期物價上漲的感受及預期指數同步明顯攀高，其中物價上漲預期指數創下2012年6月以來新高，來到88.9的位置。

在經濟信心轉趨保守且通膨預期上揚的氣氛籠罩下，整體消費意願也出現明顯下滑。3月民眾景氣現況與展望樂觀指數同步下跌，其中以景氣展望樂觀指數下跌幅度較大，兩者六個月移動平均代表的趨勢值都有轉弱跡象，顯示民眾對於景氣復甦力道有轉趨保守之疑慮。

展望2018年，有超過四成（41.7%）民眾認為影響全球金融市場走勢的最主要原因是「美國升息步調與幅度」，其次是「中國經濟與金融體系穩定」的25%，僅有11.5%民眾認為是近期備受市場關注的貿易爭端持續擴大風險。且有超過41.4%的民眾認為「美國升息步調與幅度」是影響2018年台股走勢的主要因素。不過，仍有34%的民眾認為台灣經濟前景及政府政策才是主因。

陳欽奇分析，民眾對2018年平均經濟成長率的預期值僅2.17%，較主計總處的2.42%保守，62.4%民眾認為今年通膨率會超過1.1%，平均預期值維持在1.33%。

國泰金美國升息

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