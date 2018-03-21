兆豐銀消金轉型 拚數位化年輕化

2018-03-21 02:37 經濟日報 記者 經濟日報 記者 夏淑賢 ／台北報導



兆豐銀行昨（20）日召開全行年度行務會議，兆豐銀董事長張兆順並揭露今年啟動擴大消費金融業務的轉型計畫，透過組織改造達到「業務拚轉型、獲利雙引擎」目標，要全方位朝數位與年輕化發展。

過去兆豐銀的大型行務會議，都會前往郊區五星級飯店舉辦，今年則是一切從簡，就在總行召開。昨天行務會議，包括張兆順、新任總經理蔡永義、總行高階主管與海內、外分行經理合計近200人參與。

張兆順向與會主管宣示今年業務發展首重提升消金業務比重、加強數位金融服務能力，並通過組織改造達到強化管理及營運效能的目的。

他並提出今年營運主軸的三大構面，分別為第一制度面，以國際銀行的高規格及高標準自我要求防制洗錢與法令遵循；其次為組織面，導入「事業群」經營管理模式，按業務類型及前後台性質進行專業分工，增進管理與營運效能；第三是業務面，要全面擴大消金業務、啟動轉型計劃。

蔡永義指出，消金業務轉型策略，將以數位化、年輕化為兩大發展方向，信用卡會持續推出利於開發年輕客群的聯名卡產品；消金放款著重房貸相關商品的開發，數位金融要持續推動分行數位轉型、加速導入A.I.機器人、生物特徵辨識、區塊鏈等新興科技應用，並落實到各項商品及服務。

蔡永義也進一步說明「獲利雙引擎」目標，就是要兆豐銀獲利除了來自企金、外匯相關手續費收意外，也要透過新制度、新商品及新行銷方式，全力打造財富管理成第二獲利引擎，擴大財管手續費收益。