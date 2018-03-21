銀髮金融三部曲 台企銀力推

2018-03-21 02:37 經濟日報 記者 經濟日報 記者 夏淑賢 ／台北報導



台灣中小企業銀行董事長黃博怡 (本報系資料庫) 分享 facebook 台企銀啟動銀髮金融業務三部曲，強化對中小企金客戶從企業到個人的全方位服務，並罕見結合退休行員力量共同推動。台企銀董事長黃博怡昨（20）日指出，台企銀要落實中小企專業銀行角色，就要提供中小企更完善的服務，今年內就會把銀髮金融三部曲的商品全數推出。

黃博怡昨天主持銀行業與台灣中小企業聯合輔導基金會（聯輔中心）合作的全台巡迴研討第一場活動，這也是台企銀積極結合外部資源包括信保基金、外貿協會、創新育成中心等單位，提升中小企金功能的一環。黃博怡昨天典禮後受訪指出，他已請相關單位研擬銀髮金融新商品，三部曲今年要全部到位。

經濟日報提供 分享 facebook 黃博怡解釋，所謂銀髮金融三部曲，第一部曲是「以房養老」逆向型房貸，這部分台企銀已經推出，而且唯一提供結合壽險與單純房貸的多元選擇，市場回響相當好；第二部曲、三部曲為安養信託、家庭信託，前者針對中壯世代的老年安養方案，後者是針對中小企業主傳承的規劃方案。這是台灣中小企業主、股東普遍面臨的重要課題，台企銀要為中小企客戶設想、量身定做出更適合的信託規劃方案。

黃博怡補充，台企銀退休主管發起成立的台企銀退休人員協會，也是台企銀為中小企金延伸銀髮金融服務的潛在作戰部隊，因為退休主管與中小企業主的交情深厚，可協助現役同仁了解客戶的需求與動態，幫助鞏固台企銀與其往來關係。

台企銀退休人員協會創會理事長是曾任主秘的羅月卿，羅為前財長暨前元大金董事長顏慶章的夫人，其他主要成員還有前總經理林增壽、前副總經理廖錫勳、前總稽核涂建樺，以及甫退休的前董座朱潤逢等。