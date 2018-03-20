兆元以上金融業設自然人董事 金管會將強化要求

2018-03-20 22:45 聯合報 記者 聯合報 記者 孫中英 ╱即時報導



金管會主委顧立雄今天(20日)表示，金管會此次修改銀行法，會訂定法源，讓「金金分離」入法。針對金融業設立「自然人董事」，顧立雄表示，將「循序漸進」推動，原則上，所有金融業都須遵守，但針對一定規模、例如資產達新台幣一兆元的金融機構，金管會將「有一個加強的要求」；也就是說，資產規模越大的金融業，將被更加「強化」要求設置自然人董事。

顧立雄表示，銀行法修法容內，會在4月對外公布，兩大修法重點一是「金金分離」，一是「自然人董事」。針對「金金分離」，顧立雄說，此次修改「銀行法」時，會訂出法源，做出一個原則性規範，再透過銀行法授權金管會，自「準則(銀行負責人應具備資格條件準則)」中去規範。

金管會表示，「金金分離」原則是，若「企業集團」投資金融機構，持股比率未逾10%，且不取得董事席位介入經營，即屬該集團「單純財務投資」，金管會無特別限制；但企業集團若欲取得董事席位介入經營，為避免違反競業禁止及產生利益衝突，該集團得參與經營的金融機構家數「擬以一家」為原則。