兆豐銀行行務會議聚焦2重點：業務拼轉型 獲利雙引擎
兆豐銀行今（20日）天召開107年度全行行務會議，會議主題為「業務拼轉型、獲利雙引擎」，包括董事長張兆順、總經理蔡永義、總處高階主管，以及海內、外分行經理合計近200人齊聚一堂，共同研討各項經營議題。
在業務發展方面，張兆順強調提升消費金融業務比重、加強數位金融服務能力的必要性，今年將啟動全面組織改造，以強化管理及營運效能。
蔡永義則對營運概況及外部環境提出檢討與分析，並揭示107年營運主軸分別為（1）制度面：將以國際銀行的高規格及高標準自我要求，持續推動防制洗錢工作，建構法令遵循文化；（2）組織面，將導入「事業群」的經營及管理模式，按業務類型及前後台性質進行專業分工，增進管理與營運效能；（3）業務面：除了要鞏固原本在企業金融、國際金融、財務操作領域的利基優勢，也要全面擴大消費金融業務，啟動轉型計劃。
消費金融業務轉型策略將以數位化、年輕化為發展方向，在信用卡業務上，會持續推出具吸引力及題材性的聯名卡產品；消金放款方面，將特別著重房貸相關商品的開發；數位金融服務上，目前已擬訂全行數位發展計劃，將強化大數據分析、推動分行數位轉型，並加速導入AI機器人、生物特徵辨識、區塊鏈等新興科技應用，並落實到各項商品及服務，讓消費者有感；而最重要的，是將今年定位為「財管元年」，希望透過新制度、新商品及新行銷方式，全力衝刺財富管理業務，擴大手續費收益，為兆豐銀行創造獲利雙引擎。
留言