兆豐銀行行務會議聚焦2重點：業務拼轉型 獲利雙引擎

2018-03-20 16:38 聯合報 記者 聯合報 記者 沈婉玉 ╱即時報導



兆豐銀行今（20日）天召開107年度全行行務會議，會議主題為「業務拼轉型、獲利雙引擎」，包括董事長張兆順、總經理蔡永義、總處高階主管，以及海內、外分行經理合計近200人齊聚一堂，共同研討各項經營議題。

在業務發展方面，張兆順強調提升消費金融業務比重、加強數位金融服務能力的必要性，今年將啟動全面組織改造，以強化管理及營運效能。

蔡永義則對營運概況及外部環境提出檢討與分析，並揭示107年營運主軸分別為（1）制度面：將以國際銀行的高規格及高標準自我要求，持續推動防制洗錢工作，建構法令遵循文化；（2）組織面，將導入「事業群」的經營及管理模式，按業務類型及前後台性質進行專業分工，增進管理與營運效能；（3）業務面：除了要鞏固原本在企業金融、國際金融、財務操作領域的利基優勢，也要全面擴大消費金融業務，啟動轉型計劃。