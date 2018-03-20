親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
財經焦點
科技產業
金融要聞
稅務法務
產業綜合
期貨專區
房市情報
定期定額123

87歲孫越叔叔病況曝光！一年送急診7次無人知

兆豐銀行行務會議聚焦2重點：業務拼轉型 獲利雙引擎

2018-03-20 16:38聯合報 記者沈婉玉╱即時報導

兆豐銀行今（20日）天召開107年度全行行務會議，會議主題為「業務拼轉型、獲利雙引擎」，包括董事長張兆順、總經理蔡永義、總處高階主管，以及海內、外分行經理合計近200人齊聚一堂，共同研討各項經營議題。

在業務發展方面，張兆順強調提升消費金融業務比重、加強數位金融服務能力的必要性，今年將啟動全面組織改造，以強化管理及營運效能。

蔡永義則對營運概況及外部環境提出檢討與分析，並揭示107年營運主軸分別為（1）制度面：將以國際銀行的高規格及高標準自我要求，持續推動防制洗錢工作，建構法令遵循文化；（2）組織面，將導入「事業群」的經營及管理模式，按業務類型及前後台性質進行專業分工，增進管理與營運效能；（3）業務面：除了要鞏固原本在企業金融、國際金融、財務操作領域的利基優勢，也要全面擴大消費金融業務，啟動轉型計劃。

消費金融業務轉型策略將以數位化、年輕化為發展方向，在信用卡業務上，會持續推出具吸引力及題材性的聯名卡產品；消金放款方面，將特別著重房貸相關商品的開發；數位金融服務上，目前已擬訂全行數位發展計劃，將強化大數據分析、推動分行數位轉型，並加速導入AI機器人、生物特徵辨識、區塊鏈等新興科技應用，並落實到各項商品及服務，讓消費者有感；而最重要的，是將今年定位為「財管元年」，希望透過新制度、新商品及新行銷方式，全力衝刺財富管理業務，擴大手續費收益，為兆豐銀行創造獲利雙引擎。

兆豐銀行今天召開行務會議，董事長張兆順表示，法遵文化是銀行穩健經營的基石，未來要...
兆豐銀行今天召開行務會議，董事長張兆順表示，法遵文化是銀行穩健經營的基石，未來要持續致力於公司治理、風險管理及防制洗錢制度的改善工作。圖／兆豐銀行提供
分享

兆豐銀行金融業數位金融

相關新聞

衍生性金融商品爭議 受害金額高達4兆

2018-03-20 12:32

三商美邦老總楊棋材退休 想退回鞍部休息一下

2018-03-20 16:34

TRF爭議案 金管會：沒有逃避任何責任

2018-03-20 13:36

新台幣午盤升4.6分 暫收29.155元

2018-03-20 12:45

兆豐金利息收入看增 法人估今年賺300億

2018-03-20 12:05

機器人投資夯 第一金機器人基金規模衝百億元

2018-03-20 11:28

英鎊升破1.4美元 新台幣先貶後升

2018-03-20 10:17

上海商銀加入 GooglePay綁卡銀行12家最多

2018-03-20 10:05

撞上超跑 賣腎也賠不起？ 一張紙可以拯救我們！

2018-03-20 10:00

新台幣開盤 貶值1.9分

2018-03-20 09:20

富邦產推市場首張參數型地震險 理賠門檻看地震規模

2018-03-20 06:01

創新商品 有助投保地震險意願

2018-03-20 01:52

國內首張！富邦產推參數型地震險

2018-03-20 01:52

三銀行帳戶 可連結悠遊卡

2018-03-20 01:52

本土行動支付追上外籍兵團 要加把勁

2018-03-20 01:52

簡鴻文：台股萬點 中長線底部

2018-03-20 01:52

台灣Pay搶市 兩路出擊

2018-03-20 01:52

兆豐證衝通路 進駐自家銀行

2018-03-20 01:52

顧立雄：開放純網銀 最多兩家

2018-03-20 01:03

純網銀 只開放2張執照

2018-03-20 00:19

3大Pay綁定金融卡 4月上線

2018-03-19 22:50

閒置資金5千億 農會跟ODA出國當奶媽？金管會贊成

2018-03-19 21:18

市場傳LINE曾接觸國銀 談合資設LINEBank

2018-03-19 19:43

顧立雄：若3年無負面影響 當沖降稅應常態化

2018-03-19 18:20

北富銀等三銀行 率先開通金融卡加值悠遊卡

2018-03-19 15:48

首張以規模為理賠門檻地震險 即將上市

2018-03-19 14:38

金管會擬開放兩家純網銀設立 資本額100億元

2018-03-19 14:17

顧立雄：兩岸金融三會首長會晤斷3年 沒任何進展

2018-03-19 13:45

綁定銀行帳戶 悠遊卡也能享受自動加值

2018-03-19 13:40

新台幣午盤升值4.6分

2018-03-19 12:27

中國大陸磁吸效應 顧立雄：MSCI納大陸A股影響更要面對

2018-03-19 12:18

買保險、貸款都看它 數位徵信大浪來襲

2018-03-16 09:55

FinTech創新 元大證券推刷臉下單

2018-03-12 14:55

LINE跨界金融有譜 銀行心驚驚

2018-03-12 09:11

東吳企管財經講堂／陳冲：強化實力 融入全球鏈

2018-03-08 01:28

東吳企管財經講堂／遲淑華：不斷創新...才是王道

2018-03-08 01:28

東吳企管財經講堂／許嘉棟：壓低匯率拚出口 難長久

2018-03-08 01:28

京城銀：放款成長動能強

2018-03-08 00:21

台壽調整獲利策略

2018-03-08 00:21
看更多

熱門文章

撞上超跑 賣腎也賠不起？ 一張紙可以拯救我們！

2018-03-20 10:00

高鐵WIFI費用 不再補助了

2018-03-20 01:12

雙北賣家不再急著脫手 淡水、新莊拋售潮退最快

2018-03-20 09:27

蘋果攻Micro LED 傳鴻家軍助陣

2018-03-20 00:53

房市鐵嘴李文造：未來市場八年都不會好

2018-03-20 10:21

FII效應 26家台企搶赴陸掛牌

2018-03-20 00:59

OLED兩致命傷 提前退燒

2018-03-20 00:51

桃園人購屋 三種房子最熱門

2018-03-20 09:30

3大Pay綁定金融卡 4月上線

2018-03-19 22:50

顧立雄：開放純網銀 最多兩家

2018-03-20 01:03

隆達、晶電 搶搭Micro LED順風車

2018-03-20 00:51

鴻海金雞 瑞祺電拚下月上市

2018-03-20 00:58

三銀行帳戶 可連結悠遊卡

2018-03-20 01:52

台灣Pay搶市 兩路出擊

2018-03-20 01:52

網家今年零股利 十年首見

2018-03-20 00:58

閒置資金5千億 農會跟ODA出國當奶媽？金管會贊成

2018-03-19 21:18

徐旭東：亞泥將爭取2021至2025年風電自主開發

2018-03-19 20:17

仁寶電腦總經理陳瑞聰：台灣該適時反映電價

2018-03-19 19:49

衍生性金融商品爭議 受害金額高達4兆

2018-03-20 12:32

蘋果Micro LED傳喜訊 隆達榮創受惠漲停

2018-03-20 12:07

離岸風電面子裡子都賺…業者搶進

2018-03-20 01:12

市場傳LINE曾接觸國銀 談合資設LINEBank

2018-03-19 19:43

顧立雄：若3年無負面影響 當沖降稅應常態化

2018-03-19 18:20

資誠調查 企業憂心三大威脅

2018-03-20 00:55

長虹董座李文造：具備兩大特點建案 銷售才有小陽春

2018-03-20 10:22

獎勵客戶招待旅遊 支出應列其他費用

2018-03-20 00:40

跨境電商接單模式 全盤改變

2018-03-20 00:58

富邦產推市場首張參數型地震險 理賠門檻看地震規模

2018-03-20 06:01

台灣大揪50家大廠 打造物聯網大生態圈

2018-03-20 14:48

兆豐證衝通路 進駐自家銀行

2018-03-20 01:52

國內首張！富邦產推參數型地震險

2018-03-20 01:52

英鎊升破1.4美元 新台幣先貶後升

2018-03-20 10:17

台跨境網購有潛力 五大平台受青睞

2018-03-20 09:27

三商美邦老總楊棋材退休 想退回鞍部休息一下

2018-03-20 16:34

海龍離岸風電 22金融業相挺

2018-03-20 01:12

徐旭東督軍 目標離岸風電自主開發

2018-03-20 01:12

本土行動支付追上外籍兵團 要加把勁

2018-03-20 01:52

7成CEO：大陸左右企業成長

2018-03-20 00:33

亞泥結盟CIP 竹風拚後年商轉

2018-03-20 01:12

兆豐金利息收入看增 法人估今年賺300億

2018-03-20 12:05
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top