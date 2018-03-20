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補充保費大戶出爐 台北信義包租公奪冠

2018-03-20 15:24經濟日報 記者黃文奇╱即時報導

中央健康保險署今（20）日發布統計數據，去年補充保險費收入為447億元，較前年增加4億元；其中，六類補充保費的單項繳費最高、個人貢獻補充保險費最多的，是台北市信義區一名70歲左右的「包租公」，去年租金收入逾1.56億元，補充保費就繳了近300萬元「奪冠」。

根據健保署統計，去年補充保費收入合計約447億元，其中雇主負擔約239.5億元（占53.5%），一般保險對象繳交補充保費207.8億元（占46.5%）。若再細探保險對象6類補充保費收入，以股利所得91.3億元（43.9%）最高，其次依序為獎金56.2億元（27.1%），租金26.8億元（12.9%）、兼職所得16.9億元（8.1%）、利息所得10.0億元（4.8%）、執行業務收入6.6億元（3.2%）。

至於六類補充保費的單項繳費最高者，皆為男性，年齡層落在40至70歲，其中個人貢獻補充保險費大戶除了70歲左右的「包租公」，去年租金收入逾1.56億元，因此補充保費繳了298萬元，也是蟬聯五年補充保費的繳費冠軍。

繳交補充保費第二高的是新北市新店區一名50歲左右的「兼職王」，他去年共有154筆兼職所得合計有1.78元，繳了補充保費206萬元。

健保署表示，自2013年實施二代健保加收補充保費財源，讓有額外資本利得的保險對象多繳一些保費，適度彌補健保開辦以來僅根據個人薪資所得計收保費的不公平現象，更能符合社會保險量能負擔的精神。

這項制度實施以來，每年收繳金額皆在400億元以上，有效擴大費基，足見國人已熟悉補充保費扣繳制度，並對於繳納義務有高度認同感。

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