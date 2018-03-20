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富邦產推市場首張參數型地震險 理賠門檻看地震規模

2018-03-20 06:01聯合報 記者孫中英╱即時報導

保險事業發展中心統計，去年商業火險保單件數42.3萬件，其中地震險投保件數僅2.8萬件，投保率僅6.6%，比一般住宅投保地震險、投保率達3成還低。富邦產險表示，台灣是世界上地震風險最高的區域之一，但商業地震險投保率卻偏低，主因地震險費率及自負額通常較高，且須等待長時間的勘損理算後才可理賠，導致商家投保意願低。

富邦產險因此針對企業客戶，研發參數型地震保險，今天起正式上市。富邦產險總經理陳伯燿表示，參數型地震保險相較傳統型地震險，有保費負擔輕、無自負額、無須勘損等三大特性，客戶還可快速獲得保險理賠。

陳伯燿表示，參數型地震保險也是台灣第一張以「地震規模」為理賠門檻的保險商品，當發生震央在台灣本島且芮氏規模達7.0以上、震源深度30公里內、標的物地址與震央直線距離100公里內地震時，若保戶因為地震出現災情，產險公司不需進行災害勘損，即可以中央氣象局於地震後15日內的最新地震資料，依約定保險金額比例給付保險金，提供企業客戶緊急應變資金來源。

富邦產險指出，參數型地震保險商品費率依投保縣市地震風險分區定價，以台北市保險金額1,000萬為例、年保費為3萬4,900元，與傳統型地震險相比較，參數型地震保險保費負擔較輕、無自負額、無須勘損、且不須適用低額保險比例分攤特性，可讓企業客戶在地震發生後1個月取得理賠金，快速進行災後復原。

富邦產險總經理陳伯燿(圖中)發布富邦產「參數型地震險」。圖／富邦產險提供
富邦產險總經理陳伯燿(圖中)發布富邦產「參數型地震險」。圖／富邦產險提供
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地震險保險金產險

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