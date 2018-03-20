國內首張！富邦產推參數型地震險

0206南台灣地震、花蓮地震，震出國人憂患意識。富邦產險昨(19)日發表國內首張以地震規模為理賠門檻的地震險，將於今（20）日正式上市。

業者表示，「參數型地震保險」相較於傳統型地震險，有保費負擔較輕、無自負額、無須勘損等三大特性，客戶可快速獲得保險理賠。

富邦產險總經理陳伯燿解釋，參數型地震保險本身就是主約，企業不必先買商業火險，才能附加投保地震險。對中小企業來講，因為不必負擔商火主約的保費，保費相對便宜。

經濟日報提供 分享 facebook 據保險事業發展中心統計，2017年商業火險保單件數約42.3萬件，其中地震險投保件數為2.8萬件，投保率僅6.6%。

去年花蓮大地震芮氏規模6.4級以上，2016年美濃地震也重創台南，許多高科技廠房在震後除了災後復原，還須等待理賠人員逐一勘損理算後，才能進行後續理賠作業，往往耗時費力。因此富邦產險研發新型地震保險，規畫簡易且無須勘損商品，今年率先同業推「參數型地震保險」，提供企業戶多一個風險移轉的保險選擇。

國內企業投保地震險，目前都採商業火險附加地震險，富邦產險針對企業設計的參數型地震保險，寫下四個第一紀錄。首先，這是國內產險公司自行研發的地震險主險保單；其次，它是國內首張費率模型通過保發中心驗證的法人險；第三，首創地震險採參數型理賠；第四，免自負額。

以台北市餐廳投保商業火險保額1億元為例，商火主約年繳保費約6.5萬元，假設地震險附約的賠償限額1,000萬元，年繳保費約5.2萬元，合計11.7萬元，且地震險附約通常有10萬至50萬元的自負額規定。

相較下，這張參數型地震險本身就是主約，保額上限1,000萬元，北市企業投保，年繳保費僅3.49萬元，免自負額，減輕中小企業財務負擔。

因採參數型設計，同時符合四條件就可理賠，包括地震發生在台灣本島內、地震規模7.0以上、震源深度30公里(含)以內、震央與被保險標的物距離100公里(含)以內。

參數型設計下，產險公司不必災害勘損，理賠時間從一年，縮短至地震發生後一個月就支付理賠金額，不需事前風險查勘，企業只要提供正確地址與標的物價值，一兩天就可完成投保。