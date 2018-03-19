參數型住宅地震險 第4季上路

2018-03-19 22:26 經濟日報 記者 經濟日報 記者 陳怡慈 ╱即時報導



富邦產險19日舉行記者會，推出國內首創參數型地震保險，20日開賣。富邦產險總經理陳伯燿表示，金管會保險局對法人投保的新種商品，允許採備查制；個人投保的，基於保護消費者權益，規定須採核准制，因而針對個人設計的參數型地震險，預計今年第4季才會上市。

陳伯燿表示，這張寫下國內多個創新紀錄的參數型地震保險，考量再保公司的承保條件，首波銷售目標為保費收入兩三千萬元，目標客戶為財務能力相對有限的中小企業。

台灣是世界上地震風險最高的區域之一，但商業地震險投保率卻始終偏低，富邦產險企業保險資深副總林金穗解釋，主要有四個原因，包括：保費負擔高、自負額高、中小企業通常只買得起低限額、產險公司理賠勘損曠日廢時。

保險中心統計，我國2017年商業火險保單件數約42.3萬件，其中，地震險投保件數為2.8萬件，投保率僅6.6%。林金穗表示，富邦產身為國內產險龍頭，為善盡企業社會責任，希望透過創新商品，改善企業的地震險投保率，尤其是中小企業。