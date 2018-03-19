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富邦首創參數型地震險 寫下四紀錄

2018-03-19 22:15經濟日報 記者陳怡慈╱即時報導

0206南台灣地震、花蓮地震，震出國人憂患意識。富邦產險今(19)日發表國內首張，針對企業設計的參數型地震保險，大幅縮短理賠與投保時間，保費為多數企業所能負擔。但考量再保胃納量，最多接受一兩千家企業投保，想保要快。

國內企業投保地震險，目前都採商業火險附加地震險，富邦產險針對企業設計的參數型地震保險，寫下四個紀錄。首先，這是國內產險公司自行研發的地震險主險保單；其次，它是國內首張費率模型通過保發中心驗證的法人險；第三，首創地震險採參數型理賠；第四，免自負額。

富邦產險總經理陳伯燿解釋，參數型地震保險本身就是主約，企業不必先買商業火險，才能附加投保地震險。對中小企業來講，因為不必負擔商火主約的保費，保費相對便宜。

以台北市餐廳投保商業火險、保額1億元為例，商火主約年繳保費約6.5萬元，假設地震險附約的賠償限額1,000萬元，年繳保費約5.2萬元，合計11.7萬元，且地震險附約通常有10萬至50萬元的自負額規定。

相較下，這張參數型地震險，本身就是主約，保額上限1,000萬元，北市企業投保，年繳保費僅3.49萬元，免自負額，有助提升中小企業的財務負擔能力。

由於採參數型設計，同時符合四個條件，就可啟動理賠，包括：地震發生在台灣本島內、地震規模7.0以上、震源深度30公里(含)以內、震央與被保險標的物距離100公里(含)以內。

參數型設計下，產險公司不必進行災害勘損，理賠時間從過往長達一年，大幅縮短至地震發生後一個月就支付理賠金額；投保也不需要事前風險查勘，企業只要提供正確地址與標的物價值，一兩天就可完成投保。

富邦產險今(19)日發表參數型地震保險，高階主管出席造勢。左起：富邦產險通路銷售...
富邦產險今(19)日發表參數型地震保險，高階主管出席造勢。左起：富邦產險通路銷售資深副總羅建明、總經理陳伯燿、資深副總林金穗。記者陳怡慈/攝影
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