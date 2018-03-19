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顧立雄盼當沖降稅常態化 財政部：待評估

2018-03-19 19:08中央社 台北19日電

台股現股當沖降稅擬延長3年，金管會主委顧立雄今天說，3年有很多時間可以觀察，如果沒有任何弊端，就可考慮常態化。對此財政部回應，當沖降稅實施未滿一年，仍待觀察評估。

台股現股當沖降稅措施去年4月28日起實施，將於今年4月27日屆滿，由於當沖降稅上路後台股量能確實成長，外界延長呼聲不斷；因此，行政院採納財政部意見，擬延長3年，並擴大對象至證券自營商，經院會通過後送立法院審議，並列為立法院本會期優先法案。

民進黨立委王榮璋今天在立法院財政委員會上針對當沖降稅議題質詢顧立雄。他詢問，自去年當沖降稅實施以來，截至今年1月8日，台股日均成交量成長49.352%，接近一半；而降稅前當沖戶數約1萬9000多戶，降稅後增加2萬4000多戶，且當沖占台股交易比重從原本不到10%，大幅成長至21%，究竟當中有多少是當沖降稅帶來的效果？

顧立雄答詢表示，台股量能增溫，也涉及股市基本面的提升，不能說全都是當沖降稅帶來的效果。

王榮璋進一步追問，金管會是否能推算出當沖降稅的貢獻度？且金管會是否有設定當沖占比應達到多少的目標？「若金管會沒有設定目標，繼續減稅的目的是什麼？」

顧立雄說，金管會並未設定目標，但仍希望透過當沖交易稅維持減半徵收，帶給交易市場中當沖交易占比的穩定性，且自營商有避險需求，從避險觀點來看，當沖交易稅維持減半，能增加法人投資台股的比重，也能減少散戶當沖是「投機」的批評。

顧立雄表示，站在金管會立場，希望當沖降稅措施可以常態化，但財政部提案延長3年，金管會也接受，就利用這3年時間觀察，如果沒有任何不利，沒有現在外界所稱的弊端，就可以考慮常態化。

對此，財政部官員回應，當沖降稅實施至今尚未滿一年，且延長3年的修法草案，也還未經立法院通過，是否立即討論常態化，仍待觀察評估。

台股金管會顧立雄
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