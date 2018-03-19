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影／退休理財要趁早　集保鎖定軍公教辦講座

2018-03-19 17:44經濟日報 記者楊超丞╱即時報導

年金改革，讓不少軍公教族群，重新思考退休計畫。集保結算所與投信投顧公會，證基會，19號共同宣布，將針對各級政府機關及學校，展開巡迴講座，推廣退休理財商品及理財觀念，希望今年能夠在北中南各地，舉辦50場講座。集保結算所董事長林修銘強調，希望能透過講座，讓過於充沛的儲蓄，能夠流入投資市場。

集保結算所退休年金改革
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