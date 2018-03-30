期交所推出國外指數期貨 夜盤與商品交易量大增

期交所多面向闢新局，提供投資人避險管道。 圖／聯合報系資料照片 分享 facebook

近年國際股市呈多頭走勢，今（2018）年更出現大幅震盪，交易人更加重視國外指數期貨的操作，台灣期交所推出的國外指數期貨大受交易人青睞，相較於過去，交易人可藉由複委託的方式參與國外市場，交易人可在不需要換匯、手續費相對便宜，且交易方便的情況下，參與世界主要國家的市場發展，而造就國外指數期貨的交易量也大幅擴增。

尤其是美國股市的大波動，不僅讓期交所夜盤交易量大增，今年為止，美國道瓊期貨與標普500期貨的日均量也遠較去（2017）年呈現倍增現象，在短短七個月內，日均量由2,500多口成長至7,800多口，甚至在2月份創下單日1.4萬口交易量。

臺灣期交所之道瓊期貨已成為美國境外全球交易量最大的市場，美方對此不凡表現，持以高度肯定，也因此，期交所董事長劉連煜領軍參加3月13日至16日美國期貨業協會年會時，與美國芝加哥商業交易所（CME）洽談引進以科技股為主的Nasdaq指數期貨的合作案，即獲得CME的支持。

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目前台灣期交所已提供東證期貨、印度50期貨、美國道瓊期貨及美國標普500期貨等四種商品供交易人買賣，其中，美國股市因為全球股市龍頭，再加上今年2月出現大震盪，提供了交易人重要避險管道，期交所也配合美股交易時間，提供美國兩種期貨商品在夜盤可以進行交易，更大受交易人讚揚。

近期美股波動幅度大，期交所夜盤交易量大增。圖為美國紐約證券交易所，交易員慶祝當天交易結束。 新華社 分享 facebook

日本東證期貨及印度50期貨也因為在亞洲股市居重要地位，印度股市除基本面表現之外，今年更有MSCI調高權重的利多，吸引國際資金湧入。期交所也設計不同的交易時段，讓交易人可以同步與注意到現貨市場走勢而操作。

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台灣期交所自2015年12月21日推出東證期貨上市，2016年11月7日推出印度50期貨上市，2017年5月15日推出美國道瓊期貨及美國標普500期貨上市。國外指數期貨的上市提供了交易人跨市場與跨商品的交易機會，更是一個便利交易管道，交易人不需要換匯，在這些現貨市場交易時，國內交易人也能同步交易其期貨，舉例來說，美國道瓊期貨及美國標普500期貨均以新台幣計價，交易人無須承擔匯率風險，且透過國內期貨交易既有下單管道即可參與交易。

此外，為利一般交易人交易，在商品設計上，美國道瓊期貨及美國標普500期貨之契約乘數分別為新臺幣20元及新臺幣200元，契約規模均與小型臺股期貨相當，交易門檻低；交易時間為臺灣時間上午8:45~下午1:45(一般交易時段)及下午3:00~次日上午5:00(盤後交易時段，完整涵蓋標的市場交易時段(美國現貨市場夏令交易時間為臺灣時間下午9時30分至次日上午4時，冬令為下午10時30分至次日上午5時)，便利交易人掌握避險及策略交易機會，及時進行風險控管與部位調整；另每日漲跌幅係採前一一般交易時段每日結算價±7%、±13%、±20%三階段漲跌幅度限制。

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交易國外指數期貨時，元大期貨協理陳昱宏表示，操作期貨雖大同小異，但還是有需要注意之處，尤其是國外指數期貨走勢，很容易受到即時訊息干擾，所以，不僅要有沈穩思緒之外，也需要以直接感覺進出，不像採程式交易往往會隨指數漲跌而進出，通常這種直觀交易的績效反而較好。

但也要留意國際股市的漲跌幅相對較大，甚至沒有漲跌幅限制，所以，交易人操作時，更要有斷然停損的設置，持盈保泰才能長久。國外指數期貨不見得每天都有大波動，所以不宜單鎖定一個市場操作，操作策略也應多元化。