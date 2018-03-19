金管會擬開放兩家純網銀設立 資本額100億元

2018-03-19 14:17 經濟日報 記者 經濟日報 記者 邱金蘭 ╱即時報導



金管會發布新規定，零股投資人，今、2018年起，若不出席股東會，恐怕拿不到股東會紀念品。記者孫中英／攝影。 分享 facebook 金管會主委顧立雄今天在立法院表示，考量目前已有38家銀行情況下，純網銀的開放家數不可能毫無限制，目前規劃可能有兩家。

顧立雄在立法院答詢時表示，純網銀的開放，正思考資本額、開放範圍等，顧立雄在會後進一步表示，目前考慮方向是，100億元資本額下執照開放幾家，及產金分離跟銀行有何不同。

在開放家數方面，顧立雄透露，原則上只會開放兩家純網銀。