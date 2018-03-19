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可月月躺著賺利息 用這招又不怕錢被綁死

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可月月躺著賺利息 用這招又不怕錢被綁死

2018-03-19 10:00聯合報 記者沈婉玉／台北報導

美國升息帶動全球央行貨幣政策緊縮，加上貿易戰等不確定事件，今年投資難度高。 圖／...
美國升息帶動全球央行貨幣政策緊縮，加上貿易戰等不確定事件，今年投資難度高。 圖／聯合報系資料照片
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雖然多數金融機構都認為，2018年全球股市仍受惠景氣行情而持續多頭走勢，但美國升息，各國央行的貨幣政策也逐漸趨於緊縮，預估資金行情將接近尾聲，加上今年貿易戰等不確定事件增多，全球金融市場波動度愈來愈高，投資難度也愈來愈高。

凱基銀行理財規劃部資深協理張冠雄表示，「無論是什麼投資標的，波動就是市場的日常，唯一的因應之道就是養成管理風險的習慣」。

台幣優存 1萬就能參加

錢存定存是降低風險，等待投資時點的好方法，若搭配銀行的優存方案，可避免通膨吃掉利...
錢存定存是降低風險，等待投資時點的好方法，若搭配銀行的優存方案，可避免通膨吃掉利息。 圖／聯合報系資料照片
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風險最低的理財方式莫過於定存，將資金轉到定存停泊，是降低風險、等待較佳的投資時點的好方法。此時若可搭配銀行的優惠存款方案，也可避免通膨吃掉利息，存款愈存愈薄。

不少銀行推出不綁定任何投資工具的高利定存商品，包括凱基銀、台新銀、渣打銀等，都有新台幣優惠存款方案，且最低存入門檻只要1萬元，利率加碼最高可至2.08%的優惠。

化整為零 階梯式定存法

Money101理財網建議可採「階梯儲蓄法」，化整為零來存款。舉例而言，如果有30萬元的定存，可以拆成多筆款項。如10筆3萬元，可先存1筆3萬元為三個月定存，其餘27萬仍存一個月定存；到第二個月，再從到期的27萬元撥出3萬元轉成三個月期的定存，其餘24萬還是存一個月定存，依此類推。

直到這30萬元都已經轉成三個月的定存，每月的利息收入就會與之前的收入相等，這是優點之一；其次，每個月都會有到期的3萬元定存，要運用時有彈性，不必被期限所限制。不過，缺點是要多花心思每個月去注意這些即將到期、必須轉存的儲蓄，可以先設定自動轉存與續存。

布局外幣 分散投資風險

近期台幣走勢偏強，此時可適度買進外幣，適度布局。 圖／聯合報系資料照片
近期台幣走勢偏強，此時可適度買進外幣，適度布局。 圖／聯合報系資料照片
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近期台幣走勢偏強，張冠雄建議，此時可以適度買進外幣，例如美元及人民幣，趁著台幣走強時，適度布局。從多元資產配置的角度來看，也可分散風險，能為個人投資提供風險緩衝。

若想買美元定存商品，以最低承作金額1萬美元為標準的話，凱基銀行提供1年期利率最高2％；小資族若想以小金額嘗試投資美元，土銀最低只要1000美元即可承作。

存人民幣 一年最優3.85%

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人民幣的部分，大多銀行都以2萬元為門檻，其中凱基銀的「大四喜」方案一年期利率最優3.85%，可接受新資金及台幣定存轉存，對消費者而言較有彈性；中信銀則限定台幣定存解約，最低5000元就能承作，一年期利率3.3%。

若是經常性使用人民幣的台商或擁有人民幣投資商品，需要較為活絡的人民幣資金，市場上還有提供1個月或6個月年息3%以上的優惠定存，不過有些銀行限定財管客戶才能承作，建議投資人依照自身的條件及偏好，選擇適合需求的銀行洽詢。

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