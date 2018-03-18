親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
財經焦點
科技產業
金融要聞
稅務法務
產業綜合
期貨專區
房市情報

李敖病逝 兒子：不舉辦告別式、追思會 一切從簡

未來市場表現 法人：觀察3指標

2018-03-18 15:46聯合報 記者沈婉玉╱即時報導

聯準會升息預期加速、電子業步入淡季，原物料漲價題材持續發酵，類股呈現多空表現。安聯台灣科技基金經理人廖哲宏表示，整體環境仍有利股市，電子股仍會是盤面主軸。建議可留意3月22日聯準會會後聲明的鷹派成份高低、中國兩會相關訊息的影響，以及掛牌企業陸續公布去年第四季財報與股利政策。

上周台股收在11027.7點，11000點失而復得，周線連二紅。原本買超相對保守的外資，隨著美股回穩、美科技股創新高下，開始回頭加碼台股，近一周外資累積買超仍有逾百億元表現、約達112億元。3月以來外資累積的賣超幅度也逐漸收斂，未再擴大，從資金面來看有利支撐台股。

從技術面觀之，廖哲宏表示，台股自2月9日收長下影線後止跌反彈，最高並來到3月13日的11095點。回顧這波反彈走勢，已陸續回補台股自2月2日之後急跌所出現的三個向下跳空缺口。另一方面，近日盤勢在回補完最後一個缺口(2/5)之後，即出現量縮拉回。

廖哲宏表示，依技術面表現來看，預估待盤勢整理告一段落，未來台股仍有機會挑戰1月 23日前波高點。面對這波台股急漲、且接近高檔反壓區的高檔震盪格局，近期若遇拉回，建議可先觀察3月12日的缺口是否有機會回補，作為投資上的判斷，如缺口能守住不回補，表示盤勢相對較強。

廖哲宏表示，近期盤面雖受到貿易關稅政策或其他國際市場雜音紛擾，但市場隨之逐步消化利空，其後加上科技類股因基本面佳，且較不受原物料高關稅影響，台股科技股連帶受惠，料近期仍將持續擔綱盤面上的撐盤要角。

策略上，廖哲宏表示，維持各產業間擇優布局，電子股以具有國際競爭力且位於成長趨勢上的個股為主，並依評價及上半年展望汰弱留強；傳產股以中國政策導向、環保議題與美國需求成長為焦點。我們仍然喜歡有題材性的成長型股票，包括3D sensing、雲端伺服器、人工智慧(ASIC)、高速運算(HPC)、及汽車電子化(包含智能車與新能源車)等；另外，跌深、低評價有下檔保護的個股，也是可留意的標的。

台股外資科技股
我的老天額 可以雙人出國去東京 因為______________同行免費送！

相關新聞

央行利率可能連七凍 預料不會跟進美升息腳步

2018-03-18 00:30

匯市最前線／台幣短線盤整偏升

2018-03-18 00:26

中信金招募儲備幹部 外派年薪200萬

2018-03-18 00:14

中信銀海外獲利 占比衝五成

2018-03-18 00:14

美聯準會擬升息 投資等級公司債相對有利

2018-03-17 23:46

買保險、貸款都看它 數位徵信大浪來襲

2018-03-16 09:55

FinTech創新 元大證券推刷臉下單

2018-03-12 14:55

LINE跨界金融有譜 銀行心驚驚

2018-03-12 09:11

東吳企管財經講堂／陳冲：強化實力 融入全球鏈

2018-03-08 01:28

東吳企管財經講堂／遲淑華：不斷創新...才是王道

2018-03-08 01:28

東吳企管財經講堂／許嘉棟：壓低匯率拚出口 難長久

2018-03-08 01:28

京城銀：放款成長動能強

2018-03-08 00:21

台壽調整獲利策略

2018-03-08 00:21

京城銀董座：上半年利率不動

2018-03-08 00:21

顧立雄談金融創新 提天使魔鬼論

2018-03-08 00:21

央行：沙盒可做外幣信貸

2018-03-08 00:21

顧立雄：開放純網銀 沒太大問題

2018-03-08 00:21

陸「放水養魚」 個人企業大減稅

2018-03-05 23:34

鮑爾2月4日接Fed 面對最好也最壞時刻

2018-01-31 00:05
看更多

熱門文章

中信銀自詡商銀龍頭 不靠升息撐獲利

2018-03-17 17:19

核四燃料棒運美國 前廠長：不可能回本

2018-03-17 19:22

核四債留電價 每度2.5元恐漲到4元？

2018-03-18 13:17

高雄港貨櫃排名 掉到全球第15大

2018-03-18 00:10

搶才大作戰 這家金控的MA首年就有百萬年薪

2018-03-17 21:44

智慧城市展 引爆台廠商機

2018-03-18 00:17

力晶轉型晶圓代工 5年賺進485億元

2018-03-18 12:07

建商、代銷跨界 搶當飯店大亨

2018-03-18 00:19

磐石會喊話：台灣要更多台積電、大立光

2018-03-18 00:33

推動「共享車位」 4大困境待解套

2018-03-18 00:30

川普鋼鋁稅 我派員赴美爭取豁免

2018-03-18 00:14

郭董支持、群創鳴槍 號召企業主共同節能減排

2018-03-18 10:50

中信銀海外布局成效顯現 獲利比重已達五成

2018-03-17 21:41

央行利率可能連七凍 預料不會跟進美升息腳步

2018-03-18 00:30

中信金招募儲備幹部 外派年薪200萬

2018-03-18 00:14

Google啟動「智慧台灣」計畫

2018-03-18 00:25

創業新星／新穎生醫 帶你遠離洗腎危機

2018-03-18 00:02

傳Arm切割陸業務 恐不利台廠

2018-03-17 23:46

磁吸210家廠商／「智慧城市」將登場 商機雙創新高

2018-03-18 00:37

中信銀海外獲利 占比衝五成

2018-03-18 00:14

2018台灣遊艇展現場下單9艘 訂單金額破2億元

2018-03-17 17:52

磐石會新會長張經金：西進南進 不如精進

2018-03-18 00:23

台灣遊艇展好威 三天吸金破2億元

2018-03-17 16:47

長榮集團20日媒體春酒 將談今年展望

2018-03-18 00:25

元大人壽：善用美元利變增額保單 力抗通膨怪獸來襲

2018-03-17 17:54

中華電轉型 衝刺應用服務

2018-03-18 00:19

台電帶頭轉型抗空污 做好再生能源準備

2018-03-17 20:15

磐石會新會長 提出經濟3建言

2018-03-18 00:13

中華電組大聯盟 打造未來生活圈

2018-03-18 00:19

爭取鋼鋁關稅豁免 鄧振中18日率團訪美

2018-03-17 17:25

致勝心法／一流的人才 創新的本錢

2018-03-18 02:52

匯市最前線／台幣短線盤整偏升

2018-03-18 00:26

台灣遊艇展2天9艘成交 交易額近3億

2018-03-17 23:59

加班補休期限 勞動部：須與特休同步

2018-03-17 16:03

法人觀點╱品牌雞肉 大成、卜蜂也看旺

2018-03-18 13:52

2月失業率 估維持低檔

2018-03-18 00:37

美聯準會擬升息 投資等級公司債相對有利

2018-03-17 23:46

鴻海FII說明會惹議 福邦證：提供合法協助

2018-03-18 12:56

「共享車位」卡稅率？ 財部：將全盤研議

2018-03-18 00:25

越南電商萌芽 卡位戰開打

2018-03-18 00:10
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top