未來市場表現 法人：觀察3指標

2018-03-18 15:46 聯合報 記者 聯合報 記者 沈婉玉 ╱即時報導



聯準會升息預期加速、電子業步入淡季，原物料漲價題材持續發酵，類股呈現多空表現。安聯台灣科技基金經理人廖哲宏表示，整體環境仍有利股市，電子股仍會是盤面主軸。建議可留意3月22日聯準會會後聲明的鷹派成份高低、中國兩會相關訊息的影響，以及掛牌企業陸續公布去年第四季財報與股利政策。

上周台股收在11027.7點，11000點失而復得，周線連二紅。原本買超相對保守的外資，隨著美股回穩、美科技股創新高下，開始回頭加碼台股，近一周外資累積買超仍有逾百億元表現、約達112億元。3月以來外資累積的賣超幅度也逐漸收斂，未再擴大，從資金面來看有利支撐台股。

從技術面觀之，廖哲宏表示，台股自2月9日收長下影線後止跌反彈，最高並來到3月13日的11095點。回顧這波反彈走勢，已陸續回補台股自2月2日之後急跌所出現的三個向下跳空缺口。另一方面，近日盤勢在回補完最後一個缺口(2/5)之後，即出現量縮拉回。

廖哲宏表示，依技術面表現來看，預估待盤勢整理告一段落，未來台股仍有機會挑戰1月 23日前波高點。面對這波台股急漲、且接近高檔反壓區的高檔震盪格局，近期若遇拉回，建議可先觀察3月12日的缺口是否有機會回補，作為投資上的判斷，如缺口能守住不回補，表示盤勢相對較強。

廖哲宏表示，近期盤面雖受到貿易關稅政策或其他國際市場雜音紛擾，但市場隨之逐步消化利空，其後加上科技類股因基本面佳，且較不受原物料高關稅影響，台股科技股連帶受惠，料近期仍將持續擔綱盤面上的撐盤要角。

策略上，廖哲宏表示，維持各產業間擇優布局，電子股以具有國際競爭力且位於成長趨勢上的個股為主，並依評價及上半年展望汰弱留強；傳產股以中國政策導向、環保議題與美國需求成長為焦點。我們仍然喜歡有題材性的成長型股票，包括3D sensing、雲端伺服器、人工智慧(ASIC)、高速運算(HPC)、及汽車電子化(包含智能車與新能源車)等；另外，跌深、低評價有下檔保護的個股，也是可留意的標的。