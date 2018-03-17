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元大人壽：善用美元利變增額保單 力抗通膨怪獸來襲

2018-03-17 17:54經濟日報 記者吳苡辰╱即時報導

日前國際紙漿價格大漲，使得衛生紙跟著喊漲，引發全民瘋搶，接著經濟部也提出可能即將調漲電價，造成外界擔憂物價將跟著大幅成長，物價議題備受關注。

面對民生物資價格不斷往上攀升，唯獨薪水停滯不前，民眾除了勒緊褲帶更加節省過日子外，元大人壽商品精算部副總張銘修建議民眾，無論薪資多寡都要及早養成理財規劃的習慣外，對資產的配置與規劃也需要有保本與安穩的功能，同時還要能有抗通膨的效果；尤其現在已是地球村的時代，將資產做多幣別的配置，資產才不會隨著貨幣政策起伏而減少。

張銘修表示，由於台灣人的理財觀念較偏向保守，因此保險為一般民眾最常選擇的金融工具之一，特別是美元計價的利率變動型壽險非常受民眾的青睞；在眾多保險商品中「美元利率變動型增額終身壽險」就相當適合穩健中求成長的資產配置需求，並且具有抗通膨的效果。

以元大人壽的「元大人壽珍利美美元利率變動型增額終身壽險」即以美元為計價貨幣，綜合終身壽險保障與有機會領回增值回饋分享金的保險商品，民眾可依自身需求及財務狀況，選擇6年或10年分期繳，最高投保年齡至79歲（6年繳）。

這張保單具有三大特色:

ㄧ、美元收付，資產配置更多元

美元目前仍為國際流通最廣的國際貨幣，同時具有分散全球金融市場的震盪風險的功能，因此許多民眾在選擇金融理財貨幣時，仍優先選擇以美元做為退休生活規劃或兒女海外就學的教育基金，不但可因應中長期資金的運用，對於多元幣別資產配置分散風險，美元保單是一項很好的選擇。

二、當年度保險金額逐年遞增，保障亦逐年提高

自第7保單年度起，「當年度保險金額」每年以2.5%複利增額，增額之外亦有抗通膨效果。

三、增值回饋分享金搭配逐年遞增的當年度保險金額 加大對抗通膨力道

保戶投保後每保單年度末還有機會領取「增值回饋分享金」至終身，並可依據自身資金的需求，於保單年度第6年起可自由彈性選擇現金給付、儲存生息、增額繳清或抵繳保險費方式領取；若保戶選擇增額繳清方式領取「增值回饋分享金」，則「當年度保險金額」還會進一步提高，在假設每年宣告利率均為3.75%情形下，其長期平均的年化複利增額比例可達3.5%的水準，不僅保障增值，財富穩健成長，同時更有效對抗通膨。

張銘修也提醒，民眾在購買外幣保險商品仍應留意匯率風險，除應詳讀保單條款，投保前還是要詢問清楚，並確認保障範圍和給付方式是否適合自身需求及承受匯率風險能力等因素，均應整體考量，才能享受外幣保單所帶來的保障與報酬。

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