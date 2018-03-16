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台灣企銀：今年目標一青二老三創

2018-03-16 15:26經濟日報 記者仝澤蓉╱即時報導

台灣企銀今年策略重點定調為「一青、二老、三創」，希望緊跟著台灣社會脈動，發展成為國內不可或缺的專業銀行。

台灣企銀今日舉行媒體新春聯誼會，強調今年將加強青年創業輔導模式，推動銀髮金融，以及扶植新創產業，推出相關金融商品，營造有利企業創新與社會發展的經營模式。

台灣企銀表示，今年將致力於重塑專業銀行角色，發揮中小企專業銀行特色，並且配合政策，推動都更金融，綠能金融以及文創金融等。

台灣企銀都更聯誼
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