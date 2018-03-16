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新台幣午盤升3.1分 暫收29.169元

2018-03-16 12:14中央社 台北16日電

新台幣中午暫收29.169元，升3.1分。聯合報系資料照
新台幣中午暫收29.169元，升3.1分。聯合報系資料照
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台北外匯市場新台幣兌美元今天中午暫收29.169元，升3.1分，成交金額5.08億美元。

新台幣兌美元今天開盤價為29.200元，早盤最高29.146元、最低29.228元。

新台幣外匯

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