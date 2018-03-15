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9號公報影響 國泰金淨值增加358億元

2018-03-15 23:51經濟日報 記者楊筱筠╱即時報導

受到第9號公報實施影響，今（15）日國泰金公告指出，合併股東權益金額較去年底增加358億元，其中國壽增加約326億元，其他子公司增加約32億元，與去年國泰估計9號公報對其有正面幫助消息吻合。

「國際財務報導準則第9號公報」（IFRS9）今年上路，會計項目將不再有「無活絡市場」科目可利用，因此金管會也開放採「覆蓋法」來消除損益波動。

估計國泰金淨值增加，對金控每股淨值貢獻超過2.6元，法人估今年國泰金每股淨值將從45元起跳。

南山人壽在今年一月率先宣布，接軌IFRS9後淨值大增765億元，整體淨值可望逼近2,600億元。

國泰金金管會

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