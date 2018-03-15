台企銀、彰銀總經理 下周交接

2018-03-15 22:59 經濟日報 記者 經濟日報 記者 夏淑賢 ╱即時報導



台企銀（2834）與彰銀（2801）總經理交接儀式，將在下周二（20日）、周三（21日）董事會通過人事異動後辦理交接，分別由現任彰銀總經理施建安、台銀副總經理張鴻基出任，公股金融機構總經理層級人事異動，至此也將暫告段落。

據指出，為配合彰銀董事會時程，原本台企銀規劃在今、明兩天就辦理交接，因而延後到下周三，台企銀也將在彰銀開過董事會後，於下周三召開董事會後於當天舉行交接典禮。

台企銀現任總經理周燦煌在確定退休後，台企銀高層主管今天晚上也特別為周燦煌舉行歡送餐會，感謝周燦煌總經理任內對台企銀的貢獻。