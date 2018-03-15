親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
財經焦點
科技產業
金融要聞
稅務法務
產業綜合
期貨專區
房市情報

陽明輕放台大刁難 教部被糾正 台大學者：幹得好　

聯邦銀每股配發0.7元股利

2018-03-15 22:59經濟日報 記者夏淑賢╱即時報導

聯邦銀行（2838）決議去年盈餘分派，每股配發0.7元股利，其中包括現金股息每股0.4元，股票股利每股0.3元。

另外，聯邦銀日前發行特別股，因此決議特別股的現金股息為每股0.45元。

聯邦銀去年沒有分配股票股利，今年採取現金股息與股票股利搭配的盈餘分派模式，透過盈餘轉增資強化普通股強度。

股利股息

相關新聞

富邦產險翻轉理賠流程 六成案件由AI自動賠付

2018-03-15 15:41

花500億元改版新台幣？ 楊金龍：依法行政

2018-03-15 14:53

楊金龍：堅持沒防線 估美升息3次

2018-03-15 14:44

新台幣改版？楊金龍鬆口遭立委吐槽

2018-03-15 14:43

3月台指期漲11點

2018-03-15 14:17

楊金龍：新台幣匯率無防線 市場供需決定

2018-03-15 13:31

新台幣午盤升2.4分 暫收29.233元

2018-03-15 12:39

影／新台幣將改版？楊金龍：視促轉會決定依法行政

2018-03-15 11:43

證交所董座許璋瑤 領軍赴日參加活動

2018-03-15 11:39

新台幣狹幅整理 早盤微升

2018-03-15 10:55

新台幣改版？ 楊金龍鬆口這些原因下會改版

2018-03-15 10:31

楊金龍財委會報告 新台幣小升

2018-03-15 10:13

央行總裁楊金龍：美國今年升息三次機率大

2018-03-15 09:43

新台幣開盤 升值1.2分

2018-03-15 09:20

新台幣開盤升1.2分 為29.245元

2018-03-15 09:18

力晶250億聯貸 16銀行搶

2018-03-15 01:23

渣打金融科技賽 校園拚創意

2018-03-15 00:49

三公銀薪酬 將脫鉤公務員

2018-03-15 00:49

寶佳清理戰場 聚焦台新金

2018-03-15 00:49

華票改選戰 王道銀、寶佳談和

2018-03-15 00:49

銀行違規連續罰 可至上億元

2018-03-15 00:48

櫃買中心前進校園 推創櫃板業務

2018-03-15 00:06

元大 申請A股國際通指數認可

2018-03-15 00:05

證交所赴日 推廣台股

2018-03-15 00:05

期交所 洽商英美授權

2018-03-15 00:04

金融修法啟動 銀行罰鍰提高到5千萬元

2018-03-14 23:17

綁定Garmin Pay消費滿額 銀行送你衛生紙

2018-03-14 20:58

彰銀統籌主辦力晶科技250億聯貸案 簽約

2018-03-14 20:40

影／金管會修6大法 顧立雄：難度最高是保險法

2018-03-14 20:26

影／顧立雄：銀行罰鍰上限 擬拉到5000萬

2018-03-14 19:29

抗衡寶佳降低董事會席次? 顧立雄不評論台新個案

2018-03-14 19:26

影／Garmin Pay上線！ 用「手表」也能付錢

2018-03-14 19:03

FinTech創新 元大證券推刷臉下單

2018-03-12 14:55

LINE跨界金融有譜 銀行心驚驚

2018-03-12 09:11

東吳企管財經講堂／陳冲：強化實力 融入全球鏈

2018-03-08 01:28

東吳企管財經講堂／遲淑華：不斷創新...才是王道

2018-03-08 01:28

東吳企管財經講堂／許嘉棟：壓低匯率拚出口 難長久

2018-03-08 01:28

京城銀：放款成長動能強

2018-03-08 00:21

台壽調整獲利策略

2018-03-08 00:21
看更多

熱門文章

2017年六都房價下跌前十名 新北「林三淡」全入榜

2018-03-15 11:05

核四確定掰了 台電：1744燃料束六月運回美國原廠

2018-03-15 19:23

新台幣改版？ 楊金龍鬆口這些原因下會改版

2018-03-15 10:31

宏達電U11空機 日本賣翻

2018-03-15 00:05

美中貿易戰 恐延燒台科技廠

2018-03-15 01:11

記憶體殺價競爭...明年掀風暴

2018-03-15 01:16

銷售屢創佳績 進口車廠紛收回代理權

2018-03-15 01:02

力晶全方位轉型 拚重新掛牌

2018-03-15 01:25

今年房市329檔期不一樣 票房毒藥重出江湖

2018-03-15 10:29

FII股票申購 小股東有機會

2018-03-15 01:43

力晶250億聯貸 16銀行搶

2018-03-15 01:23

經濟解析／公平會重罰大潤發 暗藏政府不能說的秘密

2018-03-15 09:32

鴻海攜手統一／每台設備…傳要上百萬元

2018-03-15 01:51

保時捷直營台灣 廣布經銷網

2018-03-15 01:21

吉家網：台北房價最大跌幅已超過二成

2018-03-15 11:52

花500億元改版新台幣？ 楊金龍：依法行政

2018-03-15 14:53

蝦皮攻B2C 推24h到貨

2018-03-15 01:02

商總賴正鎰：燃煤不是辦法 政府還是乖乖考慮核電

2018-03-15 13:58

衛生紙開罰／業者：恐引發寒蟬效應

2018-03-15 00:26

主計總處發布1月薪資統計

2018-03-15 06:10

三公銀薪酬 將脫鉤公務員

2018-03-15 00:49

花500億元改版新台幣？ 楊金龍：依法行政

2018-03-15 19:45

鴻海統一結盟 攻健康互聯網

2018-03-15 01:46

華碩ZenFone 5Q在台首發 爭台灣龍頭

2018-03-15 14:50

衛生紙之亂 大潤發遭罰350萬元

2018-03-15 00:24

中鋼新總座 經濟部證實林弘男出任

2018-03-15 12:09

鴻海攜手統一／郭台銘憶當年 感念高清愿

2018-03-15 01:51

砸2,000億 三星NAND在陸擴產

2018-03-15 01:32

寶佳清理戰場 聚焦台新金

2018-03-15 00:49

美保護主義高漲 國巨、環球晶受惠

2018-03-15 01:10

銀行違規連續罰 可至上億元

2018-03-15 00:48

美麗華董座欠稅 禁奢令上身

2018-03-15 00:21

可成斥資11億入股嘉聯益 強強聯手

2018-03-15 14:54

晶電獲利有壓 外資喊賣目標價40元

2018-03-15 10:15

中華電小金雞是方電訊 通過上櫃審議

2018-03-15 09:10

中美貿易戰 施振榮：誰是贏家很難說

2018-03-15 11:11

顧立雄談FII：對台效應尚未明顯

2018-03-14 23:23

新台幣改版？楊金龍鬆口遭立委吐槽

2018-03-15 14:43

看好離岸風電產業 高雄大咖簽署合資意向書

2018-03-15 12:31

28.5彭淮南防線？楊金龍堅持沒有楊金龍防線

2018-03-15 11:44
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top