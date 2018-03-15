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影╱玉山下雪了！氣象局：明清晨仍有機會下雪

台新再設數位分行 瞄準全台人口密度第三高地區

2018-03-15 17:57經濟日報 記者陳怡慈╱即時報導

台新銀行今（15）日表示，為提供便捷的數位金融服務，國內多家銀行紛開設數位分行，台新銀行繼前(2)月在台北市內湖開設全台首家數位示範分行後，選在全台人口密度第三高的新北市蘆洲開設第二家數位分行，提供包括：零錢存款機、數位體驗區、智能音箱Rose，及遠端理財等數位服務。

台新銀行個人金融事業總處副執行長林尚愷表示，蘆洲分行周邊為發展成熟的重劃區，且鄰近捷運蘆洲線，區域人口持續增加，在地化經營數位分行，希望讓更多的民眾體驗到科技與金融結合的便利。

林尚愷指出，透過蘆洲分行數位化設備的服務，將可滿足客戶存款、資訊查詢、業務辦理、諮詢建議等需求；特別是在遠端理財部分，客戶可利用洽談室視訊連線的功能，與專業的團隊「面對面」討論市場趨勢、保險、信託、理財規劃、稅務諮詢等，各式的理財提問均可獲得解答。

他強調，聆聽並實現客戶的需求，是台新財富管理的核心，除了打造專業服務團隊、多元產品平台以及優質會員權益回饋等服務外，也積極發展數位金融，內湖、蘆洲數位分行陸續開幕，就是希望藉由科技帶來的便利，搭配理專貼心服務的溫度，陪伴客戶實現自己的財富目標。

已於14日舉行的開幕儀式，包含：格壯實業董事長邱阿發、頂富建設董事長林慶源、富莊建設董事長李中仁，都到場祝賀並同享開幕喜氣；開幕活動以親子理財及財管權益為主軸，邀請鄰近幼兒園學童表演，吸引相當多的民眾熱情參與。台新蘆洲數位分行為慶祝開幕，即日起至今(2017)年5月2日，到分行全新開戶即可獲贈限量存摺包乙個，象徵聚寶又積富(數量有限，送完為止)。

左起：台新銀行通路營運事業處資深協理李仁耀、智英科技副總經理邵澎生、富莊建設董事...
左起：台新銀行通路營運事業處資深協理李仁耀、智英科技副總經理邵澎生、富莊建設董事長李中仁、格壯實業董事長邱阿發、台新銀行個人金融事業總處副執行長林尚愷、頂富建設董事長林慶源、臺灣美耐皿工業董事長黃清章、聖龍金屬表面處理總經理許綉霞、盈發鋁業董事長張國端、台新銀行通路營運事業處經理葉馨鴻。台新銀行/提供
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台新數位金融

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