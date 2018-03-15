台新再設數位分行 瞄準全台人口密度第三高地區

2018-03-15 17:57 經濟日報 記者 經濟日報 記者 陳怡慈 ╱即時報導



台新銀行今（15）日表示，為提供便捷的數位金融服務，國內多家銀行紛開設數位分行，台新銀行繼前(2)月在台北市內湖開設全台首家數位示範分行後，選在全台人口密度第三高的新北市蘆洲開設第二家數位分行，提供包括：零錢存款機、數位體驗區、智能音箱Rose，及遠端理財等數位服務。

台新銀行個人金融事業總處副執行長林尚愷表示，蘆洲分行周邊為發展成熟的重劃區，且鄰近捷運蘆洲線，區域人口持續增加，在地化經營數位分行，希望讓更多的民眾體驗到科技與金融結合的便利。

林尚愷指出，透過蘆洲分行數位化設備的服務，將可滿足客戶存款、資訊查詢、業務辦理、諮詢建議等需求；特別是在遠端理財部分，客戶可利用洽談室視訊連線的功能，與專業的團隊「面對面」討論市場趨勢、保險、信託、理財規劃、稅務諮詢等，各式的理財提問均可獲得解答。

他強調，聆聽並實現客戶的需求，是台新財富管理的核心，除了打造專業服務團隊、多元產品平台以及優質會員權益回饋等服務外，也積極發展數位金融，內湖、蘆洲數位分行陸續開幕，就是希望藉由科技帶來的便利，搭配理專貼心服務的溫度，陪伴客戶實現自己的財富目標。