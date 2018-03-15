花500億元改版新台幣？ 楊金龍：依法行政

2018-03-15 14:53 聯合報 記者 聯合報 記者 沈婉玉 ╱即時報導



中央銀行總裁楊金龍。聯合報系資料照／記者陳柏亨攝影 分享 facebook 針對新台幣鈔券、硬幣改版議題，中央銀行總裁楊金龍今天表示，促轉條例已經通過，若明確指認新台幣圖案含有威權象徵，做出要新台幣改版的決議，央行是政府機關，會「依法施政」。

立法院去年12月三讀通過促進轉型正義條例，由行政院下設促進轉型正義委員會，規劃開放政治檔案、清除威權象徵，平復威權時期司法不法等任務，並於提出完整調查報告後解散。

國民黨立委賴士葆表示，促轉條例通過，扣上「轉型正義」的帽子後，他問楊金龍，要不要花費500億元去改版新台幣鈔券、硬幣。

楊金龍答詢時表示，既然促轉條例已經通過，就要去遵守。若促轉條例明確指認新台幣圖案含有威權象徵，要新台幣改版，「我想我們就依法施政」。

賴士葆問楊金龍，此種說法是否代表「彭規不楊隨」？央行為了服務政治，不惜犧牲納稅人新台幣500億元改版新台幣嗎？對此，楊金龍否認，表示在前總裁彭淮南退休前，央行內部就有此共識。他強調，未涉及威權象徵的圖像不會調整，「譬如我們的鈔券內有動物、有山、有科學教育、體育等，就不會改」。

央行發行局長施遵驊表示，如果所有鈔券、硬幣部回收，至少須付出500億元代價；改版還要考慮會不會帶給民眾不方便和交易上的不順暢，包括ATM、驗鈔機、投幣機等都要改版，防偽也要重新學習。