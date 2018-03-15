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楊金龍：堅持沒防線 估美升息3次

2018-03-15 14:44聯合晚報 記者仝澤蓉／台北報導

新任中央銀行總裁楊金龍今天首度赴立法院財政委員會進行業務報告，他表示，美國總統川普上台後，由於政策難以預測，造成市場非常恐慌，匯率波動加劇，但堅持沒有「楊金龍防線」，也預測美國今年升息三次的機率比較高。

立法委員盧秀燕表示，楊金龍是否認同彭淮南的柳樹理論？楊金龍表示，「當然」，匯率有時候波動非常大，如果波動很大時還強硬去扭轉趨勢，是吃力不討好，要順著市場採取彈性管理浮動匯率制度。

立委盧秀燕問，這是否代表楊金龍的雙率政策是「順勢而為、力求穩定」這八個字？楊金龍表示，「是的，我可以接受，非常的好」。

立委劉建國表示，過去外界都說新台幣兌美元28.5是彭淮南防線，有楊金龍防線嗎？楊金龍表示，「絕對沒有」，28.5的防線是市場給的名詞，他跟隨彭淮南這麼久，從來沒聽彭淮南說過匯率一定要守在哪裡，但如果市場波動非常不正常，央行當然會注意，並排除障礙。

多位立委都表示，外界看楊金龍上台後新台幣易貶難升，是否30元以上回不去了？楊金龍說，他一再強調匯率由供需決定，但如果市場秩序價格機能受到某種金融大鱷攻擊時，央行當然一定要維護市場秩序。

近期衛生紙和滷肉飯等民生物價上漲，楊金龍表示，個別物價有升有跌，例如去年油料上漲，菜價下跌，但整體物價很穩定，很溫和，通膨只要在2%以下都是可以接受的。

多位立委認為楊金龍會遵循彭淮南立下的規範「彭規楊隨」，楊金龍表示，跟隨彭淮南的時間，彭淮南一直強調央行要遵守央行法職責，這是大目標，他跟同仁都還是會很嚴肅的全力以赴，遵守央行法，但金融環境時常會變化，貨幣政策工具就是這些，選擇貨幣政策工具的時點，力道拿捏大小，無法非常地跟彭淮南一樣，但是目標是一樣。

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