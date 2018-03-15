央行總裁楊金龍：美國今年升息三次機率大

2018-03-15 09:43 經濟日報 記者 經濟日報 記者 仝澤蓉 ╱即時報導



中央銀行總裁楊金龍今（15）日上午表示，美國今年升息預估三到四次，但是以升息三次機率較高。

上午立法委員曾銘宗在立法院財委會質詢楊金龍時詢問，央行預估美國今年到底會升息三次還是四次？

楊金龍表示，根據央行的報告，美國三次機率比較高，四次機率比較低，升息三次的機率是70%，但機率仍可能會變動。

曾銘宗再問，如果美國升息三次，台灣有升息條件嗎？楊金龍表示，下周央行理監事會議會考慮這問題，但去年第4季理監事會議，央行是維持利率不變。