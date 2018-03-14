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因應匯率波動 央行建議企業宜強化避險

2018-03-14 21:29中央社 台北14日電

去年新台幣兌美元勁揚，影響企業獲利，對此央行總裁楊金龍在業務報告中指出，企業應強化避險操作以降低匯率波動的影響，並強調國內企業匯率避險管道暢通，仍未鬆綁國內銀行承作NDF。

央行總裁楊金龍明天將赴立法院財政委員會進行業務報告並備詢，這也是他擔任央行總裁後首度列席備詢。針對新台幣匯率議題，他在已出爐的業務報告中指出，央行維持新台幣匯率動態穩定，新台幣的波動度也小於主要國家貨幣， 但企業仍宜強化避險操作，並提高產品競爭力，以降低匯率波動的影響。

楊金龍也在業務報告中羅列各種企業可運用的匯率避險策略。在短期策略上，企業可利用遠期外匯（DF）等避險工具，向銀行預售或預購美元兌新台幣的遠期外匯，將未來才收到或須支付的美元貨款，鎖定在目前約定的匯率，避免貨款收付期間的匯率風險。

至於壽險業等金融業者對外投資，可利用換匯交易（SWAP）或換匯換利（Cross Currency SWAP，CCS）等避險工具，來降低匯率風險。此外，企業或投資人可依避險需求向外匯銀行購買匯率選擇權，設定選擇權到期日與履約價格、履約型態，以降低匯率風險。

在長期策略方面，企業應加速升級轉型，強化創新投資及差異化發展，生產高附加價值、高單價產品或加強售後服務等方式，提高企業競爭力，減緩匯率變動對出口的影響；或進行跨國或跨業聯盟，強化與客戶間長期貿易夥伴關係，持續於全球供應鏈深化；亦或透過併購擴大事業版圖及獲取關鍵技術，分散產品出口市場及投資地區，以降低匯率變動對企業營運的影響。

楊金龍也強調，國內企業匯率避險管道暢通，新台幣遠期外匯相較於無本金交割遠期外匯（NDF）的價格波動度低，且成交量也大，滿足避險需求者所需之成本低且流動性佳的商品特性。

前央行總裁彭淮南去年曾在立法院財政委員會上表示，為維持金融穩定，避免投機，任內不會開放國內銀行NDF業務。

NDF是衍生性金融商品的一種，但相較於DF，投資人買進NDF到期不做本金的實物交割，而是依契約所訂的遠期匯率與到期時的即期匯率相比較來結算差價。而NDF只交割差價的方式，充分發揮了「財務槓桿」的原理，對投機客來說既方便又省本。

台幣匯率新台幣外匯

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