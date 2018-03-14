信託公會理事長 雷仲達出掌

2018-03-14 19:50 中央社 台北14日電



合作金庫董事長雷仲達，出掌信託公會理事長。 圖／聯合報系資料照片 分享 facebook

信託公會今天舉辦會員大會，並選舉理事長，選舉結果由合作金庫銀行董事長雷仲達當選。雷仲達表示，信託業務配合社會變遷，未來將朝推動高齡者及身心障礙者信託，以及家族信託兩大主軸推動。

雷仲達表示，信託業務未來發展方向將配合社會環境變遷，朝兩大主軸推動，一是因應高齡社會發展持續推動高齡者及身心障礙者信託，以及以不動產開發信託為基礎，配合業者規劃、開發安養設施，另一則是因應家族企業傳承需求規畫家族信託。

信託公會表示，隨著人口年齡老化，伴隨著失能及身心功能障礙的情形，目前信託業利用高齡者及身心障礙者信託具隔離風險功能，避免高齡者畢生積蓄受有心人士覬覦，加以銀行業者支付功能，協助高齡者早日規劃財產。

雷仲達指出，信託業務未來將推動以信託業者擔任主動規劃者，結合不動產開發信託，協助業者取得興建資金，興建及經營管理安養宅，以響應政府長照十年2.0計畫。

另外，為維護高齡者及身心障礙者的權益，使其得到應有的照顧，信託公會表示，將建議相關部會推動「意定監護制度」、「公設信託監察人」及參考日本建立台灣的「監護制度支援信託」制度等，以強化高齡者及身心障礙者的財產管理。

在家族信託業務上，信託公會指出，隨著國內第一代企業主逐漸退居幕後，規劃家族財產傳承的需求日益增加，且相較於家族信託在海外發展已超過百年，國內尚有相關法制仍待釐清，例如委託人地位是否得以繼承、信託業擔任受託人如何適用公司法制等問題，使得信託業者就規劃代代相傳的家族信託存有疑慮。

為發展家族信託業務，信託公會表示，將持續與各目的事業主管機關溝通及提供修訂相關法規的建議，以協助信託業者推動家族信託業務。