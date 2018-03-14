親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
財經焦點
科技產業
金融要聞
稅務法務
產業綜合
期貨專區
房市情報

台北米其林／摘星餐廳名單大爆黑馬 這幾家令人意外

梅克爾當選德國總理 宣誓開始第四任期

信託公會理事長 雷仲達出掌

2018-03-14 19:50中央社 台北14日電

合作金庫董事長雷仲達，出掌信託公會理事長。 圖／聯合報系資料照片
合作金庫董事長雷仲達，出掌信託公會理事長。 圖／聯合報系資料照片
分享

信託公會今天舉辦會員大會，並選舉理事長，選舉結果由合作金庫銀行董事長雷仲達當選。雷仲達表示，信託業務配合社會變遷，未來將朝推動高齡者及身心障礙者信託，以及家族信託兩大主軸推動。

雷仲達表示，信託業務未來發展方向將配合社會環境變遷，朝兩大主軸推動，一是因應高齡社會發展持續推動高齡者及身心障礙者信託，以及以不動產開發信託為基礎，配合業者規劃、開發安養設施，另一則是因應家族企業傳承需求規畫家族信託。

信託公會表示，隨著人口年齡老化，伴隨著失能及身心功能障礙的情形，目前信託業利用高齡者及身心障礙者信託具隔離風險功能，避免高齡者畢生積蓄受有心人士覬覦，加以銀行業者支付功能，協助高齡者早日規劃財產。

雷仲達指出，信託業務未來將推動以信託業者擔任主動規劃者，結合不動產開發信託，協助業者取得興建資金，興建及經營管理安養宅，以響應政府長照十年2.0計畫。

另外，為維護高齡者及身心障礙者的權益，使其得到應有的照顧，信託公會表示，將建議相關部會推動「意定監護制度」、「公設信託監察人」及參考日本建立台灣的「監護制度支援信託」制度等，以強化高齡者及身心障礙者的財產管理。

在家族信託業務上，信託公會指出，隨著國內第一代企業主逐漸退居幕後，規劃家族財產傳承的需求日益增加，且相較於家族信託在海外發展已超過百年，國內尚有相關法制仍待釐清，例如委託人地位是否得以繼承、信託業擔任受託人如何適用公司法制等問題，使得信託業者就規劃代代相傳的家族信託存有疑慮。

為發展家族信託業務，信託公會表示，將持續與各目的事業主管機關溝通及提供修訂相關法規的建議，以協助信託業者推動家族信託業務。

選舉老化

相關新聞

銀行業注意了 金管會罰鍰上限擬提高到5000萬

2018-03-14 16:29

國營行庫薪酬制度與公務員脫鉤 行政院同意了

2018-03-14 13:16

影／金管會修6大法 顧立雄:難度最高保險法

2018-03-14 20:26

影／顧立雄 銀行罰鍰上限 擬拉到5000萬

2018-03-14 19:29

抗衡寶佳降低董事會席次? 顧立雄不評論台新個案

2018-03-14 19:26

影／Garmin Pay上線！ 用「手表」也能付錢

2018-03-14 19:03

顧立雄：鴻海也會有公司在台掛牌

2018-03-14 16:07

攜手6大銀行 Garmin Pay今上線

2018-03-14 14:39

新台幣午盤升值1.1分

2018-03-14 12:28

國泰產和LINE合作 9項車險變更線上搞定

2018-03-14 10:52

新台幣早盤升0.2分

2018-03-14 10:39

壽險投資國際板債 將限縮

2018-03-14 01:27

金管會：現行規範已達風控效果

2018-03-14 01:27

台企銀徵委託書 雙管齊下

2018-03-14 01:27

公銀高層人事底定 張鴻基接任彰銀總座

2018-03-14 01:27

土銀樂觀今年房市

2018-03-14 01:27

台新金信用卡業務 雙位數成長

2018-03-14 01:27

台新金今年股息 0.53元起跳

2018-03-14 01:27

業務員違法挪用7億保費 46家郵局半年內禁賣保單

2018-03-14 01:27

寶佳拉攏外資 抗衡台新金

2018-03-14 01:27

央行總裁：通膨溫和 利率允當

2018-03-14 00:37

央行鼓勵企業 跨國併購

2018-03-14 00:36

土銀高層：現在購地時機正好

2018-03-14 00:11

台幣易升難貶？ 楊總裁談匯率 要企業避險

2018-03-13 23:58

升息嗎？ 楊總裁態度保留

2018-03-13 23:30

百家公司可同1天開會 零股股東拿紀念品難度高

2018-03-13 19:38

今年起 零股股東不出席股東會 恐無紀念品可拿

2018-03-13 17:41

業務員侵占7億保費 金管會罰46家郵局禁賣保單6個月

2018-03-13 17:41

FinTech創新 元大證券推刷臉下單

2018-03-12 14:55

LINE跨界金融有譜 銀行心驚驚

2018-03-12 09:11

東吳企管財經講堂／陳冲：強化實力 融入全球鏈

2018-03-08 01:28

東吳企管財經講堂／遲淑華：不斷創新...才是王道

2018-03-08 01:28

東吳企管財經講堂／許嘉棟：壓低匯率拚出口 難長久

2018-03-08 01:28

京城銀：放款成長動能強

2018-03-08 00:21

台壽調整獲利策略

2018-03-08 00:21

京城銀董座：上半年利率不動

2018-03-08 00:21

顧立雄談金融創新 提天使魔鬼論

2018-03-08 00:21

央行：沙盒可做外幣信貸

2018-03-08 00:21

顧立雄：開放純網銀 沒太大問題

2018-03-08 00:21
看更多

熱門文章

房價跌三年租金卻連漲38個月 專家點出背後真相

2018-03-14 09:34

台幣易升難貶？ 楊總裁談匯率 要企業避險

2018-03-13 23:58

郭台銘感嘆：孫運璿時代行政佳 沒缺電問題

2018-03-14 10:38

六福董事會決議 終止台南新旅館開發案

2018-03-13 20:45

郭台銘：鴻海沒拖欠貨款 別相信網路謠言

2018-03-14 13:01

來回歐洲2萬元出頭！ 航空業搶客 歐美線大降價

2018-03-14 01:48

中鋼一視同仁 全部發放股東紀念品

2018-03-14 00:39

業務員違法挪用7億保費 46家郵局半年內禁賣保單

2018-03-14 01:27

公銀高層人事底定 張鴻基接任彰銀總座

2018-03-14 01:27

零股股東 出席就能領紀念品

2018-03-14 00:39

3D感測二哥大併購 穩懋受惠

2018-03-14 01:31

國營行庫薪酬制度與公務員脫鉤 行政院同意了

2018-03-14 13:16

中鋼去年送黑熊傘忙翻 今年改送民生用品

2018-03-14 08:52

最低工資法草案 勞動部長：年底送政院

2018-03-14 01:33

不用再跑郵局！ 發票中獎可直接在超商領現金

2018-03-14 01:29

國泰產和LINE合作 9項車險變更線上搞定

2018-03-14 10:52

紅白帖要課稅？ 財政部長：婚喪喜慶禮金無課稅可能

2018-03-14 11:02

統一羅智先：我是郭董最忠實的粉絲

2018-03-14 10:46

緯創 去年獲利 躍增31%

2018-03-14 00:39

星宇航空遞件申設航空公司 可望2020年開航

2018-03-14 12:26

第1架波音787 第3季交長榮航

2018-03-14 14:39

海外收入逾百萬 須計入基本所得

2018-03-14 01:29

降價吸買氣比一比 頂埔站交易年增五成最強

2018-03-14 10:43

鴻海上季重登全球手機組裝一哥

2018-03-14 14:33

鴻海攜手統一 百家小7設置智慧健康小站

2018-03-14 10:17

不出席股東會 紀念品…掰掰

2018-03-14 00:08

蝦皮24h購物中心上線 進軍B2C市場

2018-03-14 13:32

跨海掛牌 生醫業赴港探路

2018-03-14 00:39

台灣之星虛實並進 明年要盈

2018-03-14 01:48

大廠出手 建構3D感測生態圈

2018-03-14 01:31

丹麥CIP攜手台壽 攻綠電

2018-03-14 00:39

體驗台灣之美 英郵輪首次來台跳島旅遊

2018-03-14 01:48

賴揆保證綠能七年達標 「外界一定會對效率大吃一驚」

2018-03-13 23:43

寶佳拉攏外資 抗衡台新金

2018-03-14 01:27

銀行業注意了 金管會罰鍰上限擬提高到5000萬

2018-03-14 16:29

名家觀點／顛覆管理思維 學學貝佐斯

2018-03-14 01:23

升息嗎？ 楊總裁態度保留

2018-03-13 23:30

緯創2018年營收與獲利 持續成長

2018-03-13 21:20

郭台銘談樂活健康 自爆每日走萬步

2018-03-14 10:53

36家台灣必比登推介 14家免發票、2家未稅籍登記

2018-03-14 11:34
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top