親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
財經焦點
科技產業
金融要聞
稅務法務
產業綜合
期貨專區
房市情報

死因出爐！港女來台命案 疑遭男友勒斃「窒息死亡」

台北米其林 20家摘星餐廳必吃全攻略

市場持續觀望 新台幣小貶0.5分收29.257元

2018-03-14 16:16經濟日報 記者吳苡辰╱即時報導

新台幣今日以29.249元開出，盤中最高來到29.234元、最低29.258元，...
新台幣今日以29.249元開出，盤中最高來到29.234元、最低29.258元，終場收29.257元。路透
分享

市場觀望氣氛濃，新台幣對美元匯率今（14）日仍維持盤整格局，終場小貶0.5分，收29.257元，終結連二升，台北外匯經紀公司成交量為6.81億美元。

外匯交易員表示，主要國際市場氣氛仍不明朗，整體觀望氣氛濃厚，因此即便台股是漲是跌，外資買超或賣超，皆對新台幣匯率升貶影響有限，預期要等下周美國聯準會（Fed）即將召開的聯邦公開市場委員會（FOMC）結束後，匯市才會出現較為明確的方向。

新台幣今日以29.249元開出，盤中最高來到29.234元、最低29.258元，終場收29.257元。

新台幣台幣匯率

相關新聞

國營行庫薪酬制度與公務員脫鉤 行政院同意了

2018-03-14 13:16

顧立雄：鴻海也會有公司在台掛牌

2018-03-14 16:07

攜手6大銀行 Garmin Pay今上線

2018-03-14 14:39

新台幣午盤升值1.1分

2018-03-14 12:28

國泰產和LINE合作 9項車險變更線上搞定

2018-03-14 10:52

新台幣早盤升0.2分

2018-03-14 10:39

壽險投資國際板債 將限縮

2018-03-14 01:27

金管會：現行規範已達風控效果

2018-03-14 01:27

台企銀徵委託書 雙管齊下

2018-03-14 01:27

公銀高層人事底定 張鴻基接任彰銀總座

2018-03-14 01:27

土銀樂觀今年房市

2018-03-14 01:27

台新金信用卡業務 雙位數成長

2018-03-14 01:27

台新金今年股息 0.53元起跳

2018-03-14 01:27

業務員違法挪用7億保費 46家郵局半年內禁賣保單

2018-03-14 01:27

寶佳拉攏外資 抗衡台新金

2018-03-14 01:27

央行總裁：通膨溫和 利率允當

2018-03-14 00:37

央行鼓勵企業 跨國併購

2018-03-14 00:36

土銀高層：現在購地時機正好

2018-03-14 00:11

台幣易升難貶？ 楊總裁談匯率 要企業避險

2018-03-13 23:58

升息嗎？ 楊總裁態度保留

2018-03-13 23:30

百家公司可同1天開會 零股股東拿紀念品難度高

2018-03-13 19:38

今年起 零股股東不出席股東會 恐無紀念品可拿

2018-03-13 17:41

業務員侵占7億保費 金管會罰46家郵局禁賣保單6個月

2018-03-13 17:41

東森幣 預計6月發行

2018-03-13 14:31

基隆海生館OT+BOT 麗寶集團接手機率大

2018-03-13 14:05

萬寶華：台灣第二季就業展望26% 亞太居首

2018-03-13 14:05

星展銀 推購車貸款一站式服務

2018-03-13 13:57

影／港幣狂貶至33年新低！分析師：月底有機會觸及7.85

2018-03-13 13:50

推新南向 將修法促農業金庫做OBU業務

2018-03-13 13:25

新台幣午盤升值2.3分 暫收29.257元

2018-03-13 13:25

新台幣午盤升2.3分 暫收29.257元

2018-03-13 12:15

土銀連七年稅前盈餘破百億元 去年預算盈餘達成率132%

2018-03-13 11:52

FinTech創新 元大證券推刷臉下單

2018-03-12 14:55

LINE跨界金融有譜 銀行心驚驚

2018-03-12 09:11

東吳企管財經講堂／陳冲：強化實力 融入全球鏈

2018-03-08 01:28

東吳企管財經講堂／遲淑華：不斷創新...才是王道

2018-03-08 01:28

東吳企管財經講堂／許嘉棟：壓低匯率拚出口 難長久

2018-03-08 01:28

京城銀：放款成長動能強

2018-03-08 00:21

台壽調整獲利策略

2018-03-08 00:21
看更多

熱門文章

中華郵政業務員挪用7億元保費 影響逾300人

2018-03-13 17:39

房價跌三年租金卻連漲38個月 專家點出背後真相

2018-03-14 09:34

基隆新北46個郵局 停賣保單六個月

2018-03-13 17:48

業務員侵占7億保費 金管會罰46家郵局禁賣保單6個月

2018-03-13 17:41

郭台銘感嘆：孫運璿時代行政佳 沒缺電問題

2018-03-14 10:38

台幣易升難貶？ 楊總裁談匯率 要企業避險

2018-03-13 23:58

六福董事會決議 終止台南新旅館開發案

2018-03-13 20:45

好慷慨！台灣高鐵獲利八成擬配給股東

2018-03-13 18:49

來回歐洲2萬元出頭！ 航空業搶客 歐美線大降價

2018-03-14 01:48

中鋼一視同仁 全部發放股東紀念品

2018-03-14 00:39

業務員違法挪用7億保費 46家郵局半年內禁賣保單

2018-03-14 01:27

公銀高層人事底定 張鴻基接任彰銀總座

2018-03-14 01:27

零股股東 出席就能領紀念品

2018-03-14 00:39

3D感測二哥大併購 穩懋受惠

2018-03-14 01:31

郭台銘：鴻海沒拖欠貨款 別相信網路謠言

2018-03-14 13:01

垃圾也能變黃金 台商開發技術獨步全球

2018-03-13 20:02

最低工資法草案 勞動部長：年底送政院

2018-03-14 01:33

中鋼去年送黑熊傘忙翻 今年改送民生用品

2018-03-14 08:52

不用再跑郵局！ 發票中獎可直接在超商領現金

2018-03-14 01:29

國營行庫薪酬制度與公務員脫鉤 行政院同意了

2018-03-14 13:16

紅白帖要課稅？ 財政部長：婚喪喜慶禮金無課稅可能

2018-03-14 11:02

今年起 零股股東不出席股東會 恐無紀念品可拿

2018-03-13 17:41

緯創 去年獲利 躍增31%

2018-03-14 00:39

國泰產和LINE合作 9項車險變更線上搞定

2018-03-14 10:52

百家公司可同1天開會 零股股東拿紀念品難度高

2018-03-13 19:38

海外收入逾百萬 須計入基本所得

2018-03-14 01:29

降價吸買氣比一比 頂埔站交易年增五成最強

2018-03-14 10:43

不出席股東會 紀念品…掰掰

2018-03-14 00:08

星宇航空遞件申設航空公司 可望2020年開航

2018-03-14 12:26

統一羅智先：我是郭董最忠實的粉絲

2018-03-14 10:46

員工侵佔7億保費 基隆郵局停賣保險半年

2018-03-13 20:21

跨海掛牌 生醫業赴港探路

2018-03-14 00:39

台灣之星虛實並進 明年要盈

2018-03-14 01:48

鴻海攜手統一 百家小7設置智慧健康小站

2018-03-14 10:17

丹麥CIP攜手台壽 攻綠電

2018-03-14 00:39

大廠出手 建構3D感測生態圈

2018-03-14 01:31

體驗台灣之美 英郵輪首次來台跳島旅遊

2018-03-14 01:48

賴揆保證綠能七年達標 「外界一定會對效率大吃一驚」

2018-03-13 23:43

蝦皮24h購物中心上線 進軍B2C市場

2018-03-14 13:32

第1架波音787 第3季交長榮航

2018-03-14 14:39
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top