百家公司可同1天開會 零股股東拿紀念品難度高

2018-03-13 19:38 聯合報 記者 聯合報 記者 孫中英 ╱即時報導



金管會今天(13日)發布新規定，今、2018年起，零股股東若不親自出席股東會或透過電子方式行使表決權，恐怕拿不到股東會紀念品。但券商認為，金管會此舉「欠考慮」，因為反映在實務上，將出現3大問題；一是台灣股東會「1天可能有100家在開會」，零股小股東會面臨股東會大撞期問題，二是目前小股東，對操作「電子投票」不夠熟悉，三、若零股小股東卯起來，真的去開會，可能有上市櫃公司的股東會，會「被擠爆」。

根據現行規定，股東會限制同一天「可以有100家召開」。投資人都知道，每年開股東會時，各大公司幾乎都是挑最熱門的那幾天一起開會，若零股小股東持股的公司剛好都撞期，他絕不可能每場股東會都能親自出席。

其次、根據金管會統計，去、106年度「以電子投票行使表決權數」占股東會出席權數平均比率為49.4%，雖然電子投票占比已經「近半」。但券商表示，過去幾年，實務上，多是「外資」或「機構法人」在使用電子投票，一般小股東使用情況不夠高，且電子投票須在開股東會「3天前上集保投票」，若小股東沒注意錯過，也拿不到紀念品。

最後，目前台灣許多上市公司「零股股東特別多」。以「中鋼」為例，去、2017年，中鋼零股股東就高達35萬1999人，占中鋼全體股東32.6%。根據金管會的新規定，今年開股東會時，假設中鋼決定不對零股股東發放紀念品，代表這35萬多名股東就「必須親自去開會」，不然就是「要透過電子方式行使表決權」，才能拿到紀念品，但應該沒有一個股東會會場，可以容納數10萬名股東一起開會。

還有證券商質疑，金管會不是才「鼓吹」廣大股民「定期定額買股票」，許多投資人透過定期定額方式，買到的正是「零股」，金管會政策方向應該對零股股東「更為友善」。但金管會證期局表示，此舉正是鼓勵股東出席股東會，傳統的「委託出席只是替代方案」，股東應該真正參與股東會開會。