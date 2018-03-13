影／【理財雞蛋糕】黃金買賣教戰守則

2018-03-13 17:38 經濟日報 記者 經濟日報 記者 黃靖文 ╱即時報導



買賣黃金超過40年經驗的銀樓老闆，同時也是台北市金銀珠寶公會副理事長石文信，分享買賣黃金心得，他認為，黃金保值性高，同時也是很好的飾品，十分適合小資女。

石文信認為，只要國際金價還維持在，每盎司1300美元左右，都是入場好時機，今年高點，可望上看每盎司1380美元。