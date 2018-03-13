親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
財經焦點
科技產業
金融要聞
稅務法務
產業綜合
期貨專區
房市情報

這產業悶太久 Q2開始大舉徵才了

2018-03-13 15:15經濟日報 記者陳素玲╱即時報導

ManpowerGroup 萬寶華今（13）日發布全球第2季就業展望調查，台灣Q2就業展望為26%，與上季相比上升1個百分點，與去年同期則增加3個百分點，其中以金融、不動產業的就業展望淨值32%，招募人才最積極；製造業及服務業淨值28%居次；聘僱意願最低的產業為休閒餐旅業，淨值只有17%。

萬寶華訪談1,036位台灣雇主，了解台灣企業2018年4至6月間聘僱狀況。結果顯示，第2季除了工程建設業及批發零售業聘僱意願上升較上一季增加外，其他行業均呈下滑或持平，但仍較去年同期成長，推測與年後各行業人力陸續補齊，以及第2季為製造淡季、加上升息疑慮等整體經濟環境有關，雇主較多持觀望態度。

萬寶華台灣分公司專業人才事業總經理吳璧昇指出，雖然七大行業多數增聘人力較上季下滑，但各產業仍有支撐聘僱意願成長的有利因素，整體聘僱意願審慎樂觀。

本次調查以金融保險及不動產業聘僱最積極，吳璧昇認為， 隨著數位金融法令鬆綁，銀行積極尋求技術及交易模式突破，且銀行、保險業去年普遍獲利成長下，大多積極延攬業務人才及技術人才擴充獲利及轉型能量；房市因已沈寂一段時日，在整體薪資提升及經濟穩定下，房仲業者開始擴大徵才。

相對而言，製造業人力需求趨向保守，就業展望淨值為28%，和上季相比減少5個百分點，較去年同期增加2個百分點。

吳璧昇分析，雖第2季是製造業傳統淡季，另有Fed升息疑慮等因素，但今年全球景氣仍屬樂觀，製造業出口成長力道預期回復常態水準，雇主聘雇意願趨向謹慎並不意外。不過中科園區今年有不少大企業完成擴廠，較大量職缺預估集中在中部企業。

批發零售業及工程建設業就業展望淨值均為26%，吳璧昇分析，第一季是零售業的銷售高峰，在整體經濟回穩、消費信心提升下，第2季許多雇主仍積極增聘第一線服務人員；工程建設業雇主聘雇意願較上季大幅成長10個百分點，推測是房市回溫，加上政府目前積極建設社會住宅，致相關產業均受惠。

運輸倉儲及通訊業、休閒餐旅業是第2季聘僱需求最低兩大產業，吳璧昇認為這兩個業別都是第一季旺季，因此第2季較為保守。

另在44個調查的國家／區域中，有41個國家／區域的雇主皆預計增聘人力；就區域比較而言，亞太地區的人力需求仍較為樂觀，前三名依序為台灣（26%）、日本（24%）、印度（16%），中國大陸就業展望則為8%居末。

製造業零售業

相關新聞

東森幣 預計6月發行

2018-03-13 14:31

基隆海生館OT+BOT 麗寶集團接手機率大

2018-03-13 14:05

萬寶華：台灣第二季就業展望26% 亞太居首

2018-03-13 14:05

星展銀 推購車貸款一站式服務

2018-03-13 13:57

影／港幣狂貶至33年新低！分析師：月底有機會觸及7.85

2018-03-13 13:50

推新南向 將修法促農業金庫做OBU業務

2018-03-13 13:25

新台幣午盤升2.3分 暫收29.257元

2018-03-13 12:15

土銀連七年稅前盈餘破百億元 去年預算盈餘達成率132%

2018-03-13 11:52

對方車輛沒保險但有肇責 花一千元愛車就有保障

2018-03-13 10:54

兩會後政局趨穩 專家：擁抱大中華牛市行情

2018-03-13 10:38

無卡提款誰愛用？女性占6成 雙北占比近一半

2018-03-13 10:22

新台幣早盤升2.8分

2018-03-13 10:14

讓手機就是提款機 銀行APP六功能超夯

2018-03-13 10:00

新台幣開盤 升值1.6分

2018-03-13 09:13

一銀今年經營策略 董瑞斌定調轉型穩進

2018-03-13 09:10

台新金抗寶佳 縮減董事席次

2018-03-13 04:56

陽信銀 前二月淨利增17%

2018-03-13 01:21

台壽保 致力培育長照人才

2018-03-13 01:21

六大壽險 2月淨利遽減

2018-03-13 01:21

雷仲達：貿易戰…恐造成多輸

2018-03-13 01:21

合庫銀海外獲利 拚占四成

2018-03-13 01:21

朱士廷帶領永豐金擺脫陰霾 往前衝

2018-03-13 01:21

永豐金攻FinTech 防放貸風險

2018-03-13 01:21

台新金抗寶佳 吳東亮將出奇招

2018-03-12 23:51

學者警告：利息早被通膨吃光…6月會升息

2018-03-12 23:32

百萬存款利息不夠付手機錢 國泰投資長：利率低不是好事

2018-03-12 20:24

投信投顧贊助通路尾牙春酒踩紅線 金管會盯上

2018-03-12 18:59

永豐擴大產學合作 今年擬徵才1400人

2018-03-12 15:49

永豐金衝數位金融 資本支出15億

2018-03-12 14:57

FinTech創新 元大證券推刷臉下單

2018-03-12 14:55

王健林瞄準區塊鏈 攜手紐西蘭商Centrality

2018-03-12 14:29

台幣午盤升2.3分 暫收今日最低29.277

2018-03-12 12:16

歐盟個資新法將上路 資誠：企業應上緊發條

2018-03-12 11:29

小資族也可買黃金 台銀開放200元即可投資

2018-03-12 11:17

LINE跨界金融有譜 銀行心驚驚

2018-03-12 09:11

東吳企管財經講堂／陳冲：強化實力 融入全球鏈

2018-03-08 01:28

東吳企管財經講堂／遲淑華：不斷創新...才是王道

2018-03-08 01:28

東吳企管財經講堂／許嘉棟：壓低匯率拚出口 難長久

2018-03-08 01:28

京城銀：放款成長動能強

2018-03-08 00:21
看更多

熱門文章

胖老爹注意！全家超商的炸雞來搶生意了

2018-03-12 18:43

百萬存款利息不夠付手機錢 國泰投資長：利率低不是好事

2018-03-12 20:24

台新金抗寶佳 吳東亮將出奇招

2018-03-12 23:51

婚喪喜慶禮金無償贈與超過免稅額 要課贈與稅

2018-03-12 22:29

物價漲 定存利息被通膨吃了

2018-03-13 00:41

大立光徵千人 月薪55K起跳

2018-03-13 00:49

屋主沒有硬起來 北市3月開價仍下修、新北微漲1%

2018-03-13 09:24

投信投顧贊助通路尾牙春酒踩紅線 金管會盯上

2018-03-12 18:59

婚喪喜慶禮金 要課贈與稅

2018-03-13 00:37

讓手機就是提款機 銀行APP六功能超夯

2018-03-13 10:00

投資太陽能電板有3風險 最怕日照不足

2018-03-12 20:41

北台灣水庫首座綠能發電場 提供新竹130戶家庭用電

2018-03-12 20:50

中租太陽能廠 開放全民認購

2018-03-13 01:42

台新金抗寶佳 縮減董事席次

2018-03-13 04:56

中小企業被拖欠貨款影響現金流 賴揆：很嚴重

2018-03-13 10:31

主計長堅持沒通膨疑慮 賴士葆這樣吐槽…

2018-03-12 23:26

林森商圈店面持有三年 賠600萬元出場

2018-03-13 12:15

愛奇藝台灣自製劇 將上映

2018-03-13 01:42

原能會：核一2機組再轉可能性不高

2018-03-13 13:03

元大投信投資長楊定國 轉任鉅亨網總經理

2018-03-12 23:31

全家搭韓流 開炸雞店中店

2018-03-13 01:42

六大壽險 2月淨利遽減

2018-03-13 01:21

金管會禁止投信贊助銷售機構辦尾牙等活動當報酬

2018-03-12 22:55

華航長榮航 業績高飛

2018-03-13 01:42

影／中租開放全民認購「太陽能板」 估投報率逾4%

2018-03-12 19:40

戴勝益又賣股 基金會轉讓王品500張

2018-03-13 04:54

宏碁智慧佛珠預購超預期 首批3,000組3月22日到貨

2018-03-13 15:40

名家觀點／FII光速登上A股的省思

2018-03-13 01:10

海水採礦投資有假？ 中市：大膽歡迎，謹慎落地

2018-03-13 13:22

東森總裁王令麟：6月將推「東森幣」

2018-03-13 12:22

鴻海攜統一合作 郭台銘與羅智先明將同台

2018-03-13 14:22

永豐金攻FinTech 防放貸風險

2018-03-13 01:21

陸31項惠台措施 資誠：可能吸引物聯網

2018-03-13 01:09

無卡提款誰愛用？女性占6成 雙北占比近一半

2018-03-13 10:22

大立光偏愛新鮮人 雕塑空間大

2018-03-13 00:47

核二廠2號機再轉 立院15日排專案報告

2018-03-12 19:01

財長明赴立院 聚焦扣除額

2018-03-13 00:37

朱士廷帶領永豐金擺脫陰霾 往前衝

2018-03-13 01:21

政院：將釐清大陸惠台影響業別

2018-03-13 01:09

為何博通愛上高通至死方休？分析師這麼說

2018-03-13 12:44
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top