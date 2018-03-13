這產業悶太久 Q2開始大舉徵才了

2018-03-13 15:15 經濟日報 記者 經濟日報 記者 陳素玲 ╱即時報導



ManpowerGroup 萬寶華今（13）日發布全球第2季就業展望調查，台灣Q2就業展望為26%，與上季相比上升1個百分點，與去年同期則增加3個百分點，其中以金融、不動產業的就業展望淨值32%，招募人才最積極；製造業及服務業淨值28%居次；聘僱意願最低的產業為休閒餐旅業，淨值只有17%。

萬寶華訪談1,036位台灣雇主，了解台灣企業2018年4至6月間聘僱狀況。結果顯示，第2季除了工程建設業及批發零售業聘僱意願上升較上一季增加外，其他行業均呈下滑或持平，但仍較去年同期成長，推測與年後各行業人力陸續補齊，以及第2季為製造淡季、加上升息疑慮等整體經濟環境有關，雇主較多持觀望態度。

萬寶華台灣分公司專業人才事業總經理吳璧昇指出，雖然七大行業多數增聘人力較上季下滑，但各產業仍有支撐聘僱意願成長的有利因素，整體聘僱意願審慎樂觀。

本次調查以金融保險及不動產業聘僱最積極，吳璧昇認為， 隨著數位金融法令鬆綁，銀行積極尋求技術及交易模式突破，且銀行、保險業去年普遍獲利成長下，大多積極延攬業務人才及技術人才擴充獲利及轉型能量；房市因已沈寂一段時日，在整體薪資提升及經濟穩定下，房仲業者開始擴大徵才。

相對而言，製造業人力需求趨向保守，就業展望淨值為28%，和上季相比減少5個百分點，較去年同期增加2個百分點。

吳璧昇分析，雖第2季是製造業傳統淡季，另有Fed升息疑慮等因素，但今年全球景氣仍屬樂觀，製造業出口成長力道預期回復常態水準，雇主聘雇意願趨向謹慎並不意外。不過中科園區今年有不少大企業完成擴廠，較大量職缺預估集中在中部企業。

批發零售業及工程建設業就業展望淨值均為26%，吳璧昇分析，第一季是零售業的銷售高峰，在整體經濟回穩、消費信心提升下，第2季許多雇主仍積極增聘第一線服務人員；工程建設業雇主聘雇意願較上季大幅成長10個百分點，推測是房市回溫，加上政府目前積極建設社會住宅，致相關產業均受惠。

運輸倉儲及通訊業、休閒餐旅業是第2季聘僱需求最低兩大產業，吳璧昇認為這兩個業別都是第一季旺季，因此第2季較為保守。

另在44個調查的國家／區域中，有41個國家／區域的雇主皆預計增聘人力；就區域比較而言，亞太地區的人力需求仍較為樂觀，前三名依序為台灣（26%）、日本（24%）、印度（16%），中國大陸就業展望則為8%居末。