新台幣午盤升值2.3分 暫收29.257元

2018-03-13 13:25 經濟日報 記者 經濟日報 記者 仝澤蓉 ╱即時報導



報系資料照 分享 facebook 新台幣今（13）日午盤以29.257元兌1美元，升值2.3分暫收，成交金額為3.66億美元。

新台幣今日早盤以29.264元兌1美元，升值1.6分開出；開高走高，盤中最高來到29.241元兌1美元，最低則是29.264元，午盤則升值2.3分。