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新台幣午盤升值2.3分 暫收29.257元

2018-03-13 13:25經濟日報 記者仝澤蓉╱即時報導

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新台幣今（13）日午盤以29.257元兌1美元，升值2.3分暫收，成交金額為3.66億美元。

新台幣今日早盤以29.264元兌1美元，升值1.6分開出；開高走高，盤中最高來到29.241元兌1美元，最低則是29.264元，午盤則升值2.3分。

新台幣

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